Tía Zelmira: "La Pupuchurra" reconectó con su niña interior

Por Rogelio Benavides / [email protected]

Cumpleañeros

El primer saludo, con todo respeto y admiración, es para el ex Presidente Oscar Arias Sánchez, quien cumple años este 13 de setiembre. Espero que pase muy contento y feliz, rodeado del amor y el cariño de las personas que lo quieren. Le deseo lo mejor. Un abrazo. También saludo al productor Luis Sanabria (cumple año el 13 de setiembre), al bailarín David Duma (13), al escritor Jacobo Schifter (14), al modelo Adrián Martínez (14), la modelo y fotógrafa Priscilla Barrantes (14), el entrenador Will Murillo (14), al disquero Manuel Peña Chueca (17), a la periodista Fernanda Matarrita (17), al bailarín Noe Arias (17), al chef Manuel Fratini (18) y a la presentadora de televisión Candle Lanuza (19), Felicidades a todos.



Lynda puede contar conmigo

El próximo domingo arranca Mira Quién Baila, en medio de una gran expectativa y muchas ilusiones. Yo estoy feliz porque este nuevo formato de Canal 7, bajo la dirección general de Paula Picado Cozza, supone el regreso a nuestras pantallas de la bonita y hermosa Lynda Díaz, a quien siempre le he profesado cariño, respeto y profunda admiración.

A Lynda la conocí hace muchos soles, cuando le ofrecí salir en la portada de la revista Teleguía, en diminuto traje de baño, y ella — para mi sorpresa y la de todos— dijo que sí. Pero, qué sorpresa tan agradable, no pude encontrar otro título para aquella carátula más apropiado que “Señora Bonita”, porque lo era y lo seguirá siendo. Lynda, que ya pasa la edad madura, aparte de bonita, tiene un buen cuerpo, es simpática, buena y muy divertida.

Recuerdo con satisfacción cuando salía en 7 Estrellas, ¡qué bien lo hacía!, cómo me gustaba verla llenando la pantalla con su luz propia y su simpatía desbordante. Por eso y muchas cosas más, durante las próximas semanas, las noches de domingo serán para verla a ella en Mira Quién Baila… y cómo baila.

Lynda Díaz en la portada de Teleguía en enero de 1999.

"La Pupuchurra” de Betty La Fea reconectó con su niña interior en Costa Rica

Con el reciente lanzamiento de la serie Betty La Fea, La Historia Continúa, muchos de los fieles seguidores de una de las telenovelas latinas más exitosas del mundo se preguntan acerca de lo que están haciendo los protagonistas del elenco original.



Precisamente, la actriz colombiana Martha Isabel Bolaños, recordada por su icónico papel de “La Pupuchurra" decidió alejarse de los reflectores para ser parte de un exclusivo retiro espiritual centrado en la sanación de la niña interior, desarrollado del 30 de agosto al 2 de setiembre, en La Fortuna de San Carlos.

La creadora de contenido, integrante de la edición más reciente de La Casa de los Famosos y de otros programas como Master Chef Celebrity Colombia, participó activamente en un retiro de bienestar espiritual diseñado cuidadosamente para ofrecer a las participantes una experiencia transformadora.

La Pupuchurra al frente del volcán Arenal.



Su viaje de exploración interna fue mezclado con las vistas a un generoso y despejado Volcán Arenal y actividades de aventura como el canopy y el “Tarzan Swing”.

​“Como una buscadora de la verdad, en especial porque he sido una mujer con una necesidad de sanación, les puedo decir que este taller es indispensable tomarlo. Si queremos que nuestra vida funcione y que tengamos paz, libertad y bienestar es absolutamente imperativo que trabajemos con nuestra niña interior, aquella que recibió las heridas”.

Martha Isabel se unió a un grupo de 15 mujeres costarricenses y de otras latitudes, quienes realizaron actividades holísticas que buscaron reconectar a las mujeres con su esencia más pura.

"La Pupuchurra" disfrutó de la naturaleza.

Un viaje al alma lleno de Fortuna

Como parte de las actividades realizadas bajo el escenario natural y único en La Fortuna de San Carlos, se incluyeron ceremonias de introspección, meditaciones guiadas, terapias energéticas, ejercicios de sanación emocional, arteterapia, y caminatas en medio del bosque.



Según Yoselyn Hidalgo, organizadora del retiro y fundadora de la plataforma de bienestar, 'Un Viaje al alma' manifestó que “Costa Rica constituye el escenario perfecto para que las participantes puedan sumergirse completamente en este proceso de sanación y autodescubrimiento”.

Hidalgo también adelantó que al final del año se realizará el próximo retiro para todas las mujeres interesadas en establecer un “diálogo de sanación”’ con sus niñas interiores.

Las mujeres interesadas en el mejoramiento de su autoestima, el fortalecimiento de seguridad personal, pero ante todo interesadas en emprender un viaje de transformación hacia la mujer que siempre han soñado ser, pueden encontrar más información y detalles sobre los próximos talleres en la cuenta de Instagram: @unviajealalma.cr



Esta nota se confeccionó con el aporte de la plataforma Un Viaje del Alma, organizadora del retiro y quien trajo a la actriz colombiana.

"La Pupuchurra" vivió una experiencia diferente.



Este guachinango habla inglés

El 10 de setiembre cumplió años Alejandro Caravaca, más conocido como Guachinango. Con poco más un año de trabajar en el restaurante Estación Atocha Don Bosco, se ha ganado el cariño de todos y se ha vuelto muy popular en Don Bosco y alrededores, donde a veces se le ve corriendo muy sospechoso, comprando algo que de pronto falta en el restaurante.

Alejandro vivió 12 años en Los Ángeles, Estados Unidos, y luego radicó durante una decena de años en México, de ahí que tiene algunos rasgos muy mexicanos y gracias a los angelitos —de LA— habla fluido inglés. Un lunes había como plato del día pescado y él ofrecía guachinango —pero nadie le entendía— en eso lo escuchó María Isabel Latino, la jefa de la cocina, y le preguntó qué andaba ofreciendo y cuando él le dijo “pues guachinango güey”, ella lo corrigió y le pidió que dijera que había corvina andaluza. ¡Joder! ¡Qué diferencia!

Desde entonces este de apellido cara de toro —la vaca tiene toro y no vaco— se quedó Guachinango (Lutjanus campechanus), como conocen en México a un pez de cuerpo y aletas color rojizo y que aquí le decimos pargo rojo o pargo colorado. En Cuba un guachinango es una persona sencilla y de carácter apacible y, en Puerto Rico, alguien muy astuto.

En inglés, como más le gusta hablar a Alejandro, es un dogfish, snapper, scale fish. Guachi es muy colaborador, siempre hace más allá de lo que le toca, aunque a veces se despista. Entusiasta como es, forma parte del club agropecuario y voluntario con Niko y Mario Nájera y tienen el jardín a cachete (o en teens, como dice él).

Con Gerardo Porras —que lo atiende como si trabajara y Gerardo le paga como si lo atendiera— hablan de los tiempos en el Castro Madriz, en la ciudadela Calderón Muñoz y del famoso Barrio Güell, donde Alejandro vivió su infancia y preadolescencia con el pelo largo. Este canijo, resbaladizo como buen pez, pidió libre el día de su cumpleaños y su fue a tirar sus penas al mar y a recobrar alegrías. Feliz cumpleaños. ¡Viva México Cabrones!

Alejandro Caravaca Azofeifa.



Cuando un amigo se va…

La madrugada del pasado martes 10 de setiembre el corazón del periodista José Ramón Meléndez Monge dejó de latir. Tenía 66 años de edad (1957-2024) y los últimos meses había luchado contra una maldita enfermedad. Fue mi compañero en Radio Monumental y mi amigo por el resto de su vida.

Ambos ingresamos a Noticias Monumental, bajo la dirección de Armando Vargas, en 1976, éramos entonces los más jóvenes del equipo. Meléndez venia del periódico Excelsior y yo recién había llegado de Quepos; en aquella sala de redacción compartimos durante cinco años.

Éramos un grupo de muy buenos amigos y éramos periodistas entusiastas. Después José empezó a trabajar como corresponsal para el periódico el Excelsior de México, después estuvo en El Universal y en otras prestigiosas publicaciones mexicanas; también estuvo como corresponsal en Cuba donde vivió siete años, allá también se casó hasta que el régimen lo echó. Meléndez estuvo en otros países y fue corresponsal de prestigiosas empresas periodísticas como El País, de Madrid.

Aquí trabajó en Al Día. Era un gran periodista, valiente, independiente, intuitivo e inteligente. Lo recuerdo con mucho cariño, especialmente de nuestro paso por Noticias Monumental; entre otras cosas recuerdo a Chepey cuando llamaba a su mamá para que le pusiera al teléfono a Zaguatina su perra; entonces de este lado él hablaba y allá en Paso Ancho ella le respondía, ladraba, latía, se volvía loca cuando lo escuchaba; aclaro que para aquella época de mediados de los 70 no era común que la gente tuviera esas conexiones con sus mascotas, pero José sí.

Recuerdo su paso por la televisión cuando se sumó al programa Zona Técnica, que su gran amigo Víctor “Macho” Acuña transmitía los domingos por Canal 7; además, era un gran seguidor del glorioso Deportivo Saprissista.

​El periodista José Manuel Peña Namoyure, quien fue su compañero en Monumental, escribió: “Esta madrugada dejó este mundo uno de los mejores periodistas costarricenses de los últimos 40 años. Mi querido compañero, amigo y colega falleció en paz y rodeado de su familia. En su fructífera carrera hizo escuela en la rama del reportaje. Hasta siempre Chepey”.

A José Ramón Meléndez le sobreviven sus hermanos Carlos y Ana María y su hija Camila. Descansa en paz amigo. Ojalá que te vaya bonito.

José Ramón Meléndez Monge.

De don Oscar Arias

Con motivo de la muerte del periodista José Meléndez, el expresidente de la República, doctor Oscar Arias Sánchez, escribió un generoso y sentido comentario:

​"Con profundo pesar he recibido la noticia de la muerte de José Meléndez. José Meléndez, quien siempre supo adelantarse a su tiempo y a su era, se nos adelantó de nuevo en el viaje de la vida. Hoy nos espera del otro lado de la cordillera, más allá del horizonte, donde aguardan los hombres cuya luz no la extingue ni siquiera la muerte. José fue mi amigo durante décadas. Lo admiré como lo admiraban sus colegas. Lo respeté y le tuve el cariño que le tenían muchas personas que siempre encontraron en él a un hombre bueno. Hay amistades que duran toda la vida. Algunas nacen de momentos felices, otras de momentos difíciles. Algunas se mantienen cercanas, otras permanecen vivas a pesar de la distancia. Algunas tienen un único motivo para existir, otros muchos motivos para sobrevivir. "Mi amistad con José Meléndez sobrevivió el paso del tiempo. Digo esto no sólo porque se trataba de una particular amistad entre un periodista y un político ― algo en sí poco común―, sino también porque nació en uno de los períodos más difíciles de mi carrera política: el proceso de pacificación de Centroamérica, cuando ocupé la Presidencia por primera vez en 1986. José fue siempre un aliado incondicional del proceso de paz en la región. La memoria de un hombre no es la memoria que reside en los libros y en los periódicos, sino la sumatoria de recuerdos que sobre ese hombre tienen innumerables personas. Yo guardo recuerdos de largas conversaciones con José en mi despacho de la Casa Presidencial, en la terraza de mi casa, recuerdos de innumerables encuentros en el “lobby” de algún hotel previo a alguna reunión de presidentes. Tengo muchas razones para recordar su nombre con cariño, para recordar su lealtad con admiración, para recordar su inmenso corazón, que habrá de acompañarnos hasta el fin de nuestros días, cuando veamos lo que esconde el otro lado de la cordillera y encontremos, de nuevo, su cálida sonrisa. A su familia, mi más sincera condolencia", dijo Arias.

Doctor Oscar Arias Sánchez.

Conjuro en alemán

Ya se encuentra a la venta en Amazon la edición en alemán del poemario “Conjuro al olvido”, de la escritora costarricense Marjorie Ross, que lleva en la portada el dibujo “Rahab” del pintor costarricense Carlos Poveda; la traducción estuvo a cargo del colonés Karl J. Müller. Dos talentosos artistas unidos en esta maravillosa edición de “Conjuro al olvido”.

Me complace la noticia y me siento orgulloso de ambos. El gran Carlos Poveda es mi amigo desde hace muchos años, conozco bien su obra y he escrito varias veces sobre él. En cuanto a Marjorie Ross es mi colega cercana y querida y gran amiga de La Loba Lilliana y de este admirador que la sigue, la lee y celebra sus laureles. Me gusta verlos trabajar, produciendo, creando y haciendo siempre lo mejor para el disfrute de todos cuantos valoramos su arte. No se diga más, hagamos un conjuro al olvido.

Esta es la portada de “Conjuro al olvido”.

Jorge Ramos deja Univisión

El periodista Jorge Ramos dejó Univisión tras presentar el noticiero durante 38 años. Según Noticias Univisión, las dos partes “acordaron mutuamente no renovar el contrato” que estaba a punto de expirar.

Ramos hará efectiva su salida después de las elecciones en Estados Unidos tras cuatro décadas en la empresa y 38 años al frente del noticiero.

​“Esto no es un adiós. Continuaré presentando Noticiero Univisión hasta diciembre, y después compartiré mis planes profesionales”, dijo Ramos, considerado uno de los periodistas hispanos más influyentes de Estados Unidos. Daniel Coronell, presidente de Noticias Univisión, expresó su “respeto y gratitud” al reportero, que además conduce el programa político Al Punto.

Ramos se hizo famoso a nivel nacional al encarar a Donald Trump en 2015, cuando el reportero, de nacionalidad estadounidense y mexicana, insistió en preguntar al candidato sobre su plan para expulsar a millones de migrantes.

Trump hizo una seña a su equipo de seguridad, que expulsó al periodista de la rueda de prensa. Después se le invitó a volver y contestó a su pregunta sin entrar en detalles. Recientemente también se enfrentó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante su rueda de prensa diaria, acusándole de “dejar un país sumido en la violencia”.

Jorge Ramos es un gran valor y un referente del periodismo hispano.



Te tengo un vieras

Vieras que Maribel Guardia no deja de conmoverme con el gran amor que le guarda a su querido hijo Julián. Esta semana, con motivo de cumplirse un mes más de su partida, ella escribió:

"Amado hijo, papito chulo, mi Lobito estepario, aquí estoy suspirando por ti, amándote cada día más, honrando tu breve paso por esta vida, añorando tus sonrisas, tus canciones, tus profundas pláticas, todos los momentos increíbles e irrepetibles que compartimos juntos. Te extraño con el alma. 17 meses (Visítame en sueños, necesito tus abrazos)".

Esta foto fue de cuando te eligieron rey de la independencia en Las Vegas.

Vieras que la encantadora Priscilla Barrantes, modelo, actriz y fotógrafa, con varios años de vivir en México, estuvo el pasado fin de semana en una nueva temporada modelando para Ivonne Fashion Days, marca que está entre las preferidas de Priscilla pues para ella constituye un gusto y un placer que la convoquen.

​"Realmente disfruto estos días y me encantó la colección de otoño invierno, está realmente espectacular”, comentó Priscilla, quien toda esta semana ha estado feliz con motivo de su cumpleaños este 14 de setiembre.

Priscilla está cada vez más bonita. ¡Felicidades!

Priscilla Barrantes.



Vieras que la guapa nutricionista Kimberly Chaves, tras estar varias semanas en Europa, se fue a África en su intento por subir el Kilimanjaro. Además, conoció pueblos y gente que le han llegado a su sensible corazón.

“Este viaje por África me ha llenado de muchas experiencias y momentos inolvidables, pero aún más que todo esto, un gran aprendizaje de vida. "Cada rincón en cada lugar y en cada persona, tiene su esencia. Y de este lado del mundo, me llevo en el corazón a su gente, su humildad, sencillez, sus paisajes, su naturaleza, sus fortalezas, su cultura, su enfoque, compromiso y entrega. Gracias África por llenarme el corazón con tanto”, escribió Chaves.

Kim Chaves disfrutó compartió con los niños africanos.



Vieras que la barra del restaurante Estación Atocha Don Bosco se ha convertido en sitio de encuentro de gente que le gusta tardear, en medio de una buena tertulia remojada con algún vino, una sangría a un gintonic. Recientemente compartí una experiencia de esas con la fotógrafa, actriz y creadora de contenido Lucía Cortés, con el banquero Gerardo Porras y la banquera Silvia Cortez.

Lucía Cortés, Rogelio Benavides, Gerardo Porras y Silvia Cortez.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.