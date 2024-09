Tía Zelmira: Isidro Con Wong nos legó muchos toros y muchas lunas

Por Rogelio Benavides / [email protected]



Cumpleañeros

El primer saludo de esta semana es para la presentadora de televisión Cristiana Nassar, quien cumple años este 7 de setiembre; ese día también estará de fiesta cumpleañera mi queridísima Adriana Quesada, bautizada en estas líneas como “Maléfica”. Otros cumpleañeros de la semana son el productor Daniel Sequeira (cumple el 7 de setiembre), el modelo Lawrence Arias (7), la cantante Charlene Stewart Colville (7), la empresaria Alejandra Barrientos (7), el médico Pablo Zapata (7), el modelo Rafael Valverde (8), la abogada Gabriela Araya (9), el futbolista y comentarista Eric Lonis (9), el arquitecto Carlos Ramírez (9), el empresario Mario Carballo (10), la periodista María Madrigal (10), el analista arbitral Ramón Luis Méndez (10), el famoso Alejandro “Wachinango” Caravaca, del restaurante Estación Atocha Don Bosco (10); el cantante David Nick (11), el periodista español Juan Bautista Serrano (12) y el abogado Álvaro Martín (12). Felicidades.



Los toros y las lunas de Isidro Con Wong

Dicen que el alma no conoce fronteras. Dicen que el alma no entiende de religiones, idiomas ni de culturas. Dicen que el alma viaja libre como el viento, buscando siempre el mejor puerto. Dicen que el alma del mundo mágico de don Isidro Con Wong se parece mucho al alma real. El corazón de don Isidro se apagó el pasado 1º de setiembre, pero nos dejó muchos más recuerdos de los que imaginó.



Hablando de magia, nos acercamos a un costarricense que decidió dedicarse a la pintura para convertirse en uno de los grandes exponentes de las artes plásticas de esta tierra bendita. Isidro Con Wong es, indudablemente, uno de los referentes contemporáneos de nuestro arte. Sus obras son conocidas aquí y allende los mares.



Con 93 años de edad, don Isidro pintó hasta el último de sus días, con muchos colores y sobrada energía. Siempre fue ejemplo de fortaleza y constancia. Además de representar de la mejor manera a sus coetáneos, fue un leal exponente de la cultura china y del aporte que ellos han hecho durante milenios a la sociedad.



Isidro Con Wong pintó ingenuos paisajes de la península de Nicoya, de toros enamorados de la luna. El paisaje que queda en sus cuadros es típicamente guanacasteco de tonos azulados donde una luna de plata con suave resplandor, ilumina sus criaturas. También tiene toros fundidos en bronce, bravos, inquietos, dispuestos para la faena que parecen suspenderse en el aire.



Con Wong nació en Puntarenas, el 25 febrero de 1931, hijo de emigrantes chinos de la provincia de Cantón- Zhongshan. A su corta edad fue llevado a estudiar al lugar de sus orígenes; luego se trasladaría a Macao y Hong Kong, donde tuvo la oportunidad de asistir y escuchar diferentes escuelas Chinas, entonces aprendió su lengua y consolidó el aprendizaje.

Isidro Con Wong nació en Puntarenas en 1931.

La suya era la Puntarenas de aquellos años, cuando la vida era más sencilla. Había pocas casas, las playas eran hermosas. Del hospital para allá todo eran fincas y terrenos, se sembraba mucha fruta, mangos; había pesca y pianguas en el estero. En ese tiempo era un niño que andaba corriendo siempre por la playa, descalzo, por eso él mismo asegura que conoce bien el alma de su querido puerto… y ¿cómo es esa alma? Bella...

Es estar dentro de un paraíso. Vivía en una calle del centro donde sus abuelos y su padre tenían un negocio. Ahí mismo nació, en la época en la que no había parteras, “nacíamos en balde… en palangana”, dice este habitante de las tierras arenosas doradas de Puntarenas y también de los manglares. Primero fue agricultor y pescador. Ama este período y frecuentemente sueña con sus fincas, vacas, toros y la tierra donde sembró para complacer los deseos de su padre.



Fue a los 40 años cuando decidió ser artista. Quizás el alma cantonesa lo acerca a la tierra tropical en que le tocó en suerte nacer; pero Isidro Con Wong no pintaba a la manera china; tal vez miró con ojos asiáticos las tierras guanacastecas o los paisajes de su amado Guacalillo. Nunca imitó a nadie; nunca buscó más que la reconstrucción de un ambiente que conoció con entrega de amante; nunca pretendió dominar la naturaleza, sino ser parte de ella.



Autodidacta, hombre culto e intuitivo, eso lo ayudó a ser lo que siempre soñó. Su vida en la finca y cerca del mar lo hizo madurar como artista. Escogió ser pintor y no comerciante ni agricultor, como sus antepasados o médico de renombre como sus hermanos. Él fue el primero en la familia que decidió ser artista. A su padre nunca le gustó mucho la idea porque decía que eso era para vagabundos, en cambio su madre lo incentivó.



Hombre muy sentimental, sus pensamientos eran místicos y con sus obras logró plasmar su mundo interior, el resumen de toda su infancia en el puerto de emociones: el realismo mágico que marcó para siempre su obra.



Considerado uno de los artistas más cotizados de nuestra historia, participó en cientos de exhibiciones alrededor del mundo. Uno de sus grandes logros fue su record de seis participaciones consecutivas en el Gran Premio Internacional de Monte Carlo, algo muy difícil de lograr. Además, logró premios como la distinción de Honor Princesa Carolina de Monte Carlo y fue Miembro de Honor de la Academia Europea de Ciencias Arte y Letras, con sede en Francia.

Sus obras estaban repletas de colores.



De estatura baja, Isidro Con Wong presentó un ritmo paciente y natural en todo cuanto hacía. Al hablar, sus palabras brotaban con una serenidad pomposa, como vientos en alta mar, dijo el poeta. En su mirada aún quedaba el brillo de asombro ante la vida, como los niños cuando van descubriendo las maravillas del mundo que los rodea.



Durante los años en Asia, tuvo la oportunidad de entender y experimentar la cultura de sus antepasados, especialmente la lengua escrita y hablada, así como las comidas y las tradiciones.



Es interesante ver como incorporó su origen étnico en sus creaciones. Siendo él de la tercera generación de su familia en Costa Rica, basó parte de su trabajo artístico en vocablos de su mamá. Estas palabras, o caracteres, estaban entrelazados en sus pinturas, árboles, montañas y, por supuesto, en los toros.



El de don Isidro es un mundo recreado de ensueño, lírica fantasía que nos transmite el amor de este pintor chino costarri¬cense por el paisaje guanacasteco que él conoció por muchos años, y al que parecía ligado por un profundo sentimiento que le salía de su alma buena.



Aún con su avanzada edad, disfrutaba inmensamente cuando iba al Peñón de Guacalillo, se sentaba mirando el mar y en segundos llegaba hasta las tierras cantonesas de sus ancestros, entonces confirmaba que él no es de este mundo, porque el suyo era infinitamente mágico. Descanse en paz don Isidro. Vuele alto, como sus toros y sus lunas.

Rogelio Benavides, Valentina Sáenz y don Isidro.



Te tengo un vieras

Vieras que Jalé Barahimi abrirá en los próximos días Bomboré, un exclusivo salón y spa, al mejor estilo de las Kardashian. ¡Ay, que tuyú!, como dice la zarina de la moda Amanda Moncada. Según informó la Esquina 506, Jalé se asoció con el empresario Rónald Torres, propietario del Centro Médico Ola, donde asisten todas las famosas del país a ponerse implantes, a practicarse liposucciones, a quitarse la papada, a inyectarse botox y todo lo que existe en el mundo de la belleza médica estética.

Aunque hay varios centros dedicados a esta especialidad, este de Rónald Torres es de los más conocidos en la actualidad, especialmente por las llamadas influencers como Keyla Sánchez, la propia Jalé, Ericka Morera, Fabiola Mora, Ana Lucía Vega, la exdiputada Frangie Nicolás y otras guapas del medio farandulero. Rónald Torres, reconocido empresario en otras áreas, estableció hace un par de años el centro Médico Ola, al cual dotó de tecnología de punta y de personal altamente calificado; la inversión económica y la dedicación que le ha puesto, convirtieron a su centro de estética en uno de los más reconocidos y cotizados del país.

Bomboré, cuya apertura está prevista para el 17 de setiembre, cuenta con todos los servicios para la belleza y la relajación y también tendrá una especie de bar para pasarla bonito. El local está ubicado en Metrocentro, 100 metros al sur de Multiplaza, Escazú.



El empresario Rónald Torres es el socio de Jalé Berahimi. ​

Vieras que Leandro Aldaburu, propietario de la cadena de restaurantes El Novillo Alegre, se le vió feliz, la semana pasada, con motivo de la visita a su nuevo local de Lindora de Héctor Pedro Juan Bosio, más conocido como Zeta Bosio, músico de rock, productor discográfico y DJ argentino quien, junto a Gustavo Cerati y Charly Alberti, formaron Soda Estéreo.

Debido a lo anterior, Zeta Bosio es considerado uno de los músicos más importantes del rock latino en español. En 2020 este artista se asoció con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y se convirtió en uno de sus embajadores honorarios; Zeta usa sus redes para promover y dar voz a los refugiados de todo el planeta.

Zeta Bosio y Leandro Aldaburu.



​Vieras que Maribel Guardia cada vez está más feliz y entusiasmada con el lanzamiento de la serie Cómplices que ha estado grabando durante las últimas semanas con un elenco de primera y que se transmitirá en la plataforma Vix.

Para Maribel esta experiencia ha sido muy grata, especialmente porque esta carrera está llena de lindas sorpresas como trabajar al lado de la talentosa, bella, simpática y divertida Marjorie De Souza, una persona realmente encantadora. Maribel se sumará a Lucía Méndez en Cómplices, junto a un grupo de reconocidas estrellas del espectáculo mexicano; esta serie es, precisamente, una producción de Pedro Antonio Torrez Méndez, el hijo de Lucía, en la que también intervendrán Marjorie de Souza, Laura Flores, Ernesto Laguardia, Emmanuel Orenday, Paco de la O y Mónica del Carmen.

También se anunció la participación del actor costarricense Gary Centeno. Cómplices cuenta la historia de cuatro mujeres sorprendidas por la muerte de un productor de televisión, encargado de atormentarlas. Sin embargo, tras su deceso, ellas son las principales sospechosas de haberlo asesinado.

Marjorie de Souza y Maribel Guardia.



Vieras que la participación de Stefani Baldi en el Costa Rica Fashion Week Forever Green fue realmente creativa y llena de nuevas propuestas, tantos en sus diseños como en la presentación; realmente ella destacó con sus creaciones, con la puesta en escena y con las modelos que mostraron su colección con aires tejanos.

Fue muy emotiva la decisión de la reconocida y exitosa diseñadora de dedicar su trabajo de esta oportunidad a sus recién fallecidos padres. Hubo ingenio, colorido, movimiento y mucho más. Uno de los mejores detalles fue la presentación de su hijo Ghiam, quien es DJ, encargado de la animación musical; se trata de un muchacho realmente muy talentoso que se ha entregado con pasión y mucho trabajo a esto de la música electrónica.

Bien por ambos. Felicito realmente a Stefani, quien siempre se preocupa por sorprender con cosas de calidad y de notable creatividad, como tiene que ser. La verdad es que como diseñadora y como artista, está volando.

​“Mi papá siempre fue muy amoroso con todos, también fue muy alegre; cierro mis ojos y lo imagino con una hermosa sonrisa. Recuerdo a mi madre como una mujer coqueta, una mujer de fe, una gran ser humano. Gracias por haberme dado todo cuanto soy”.

Stefani Baldí está volando en el mundo del diseño y de la creación e modas.

Vieras que mis amigos y mis primos Chochís de San Ramón me comentaron que Tele Uno se apuntó un nuevo éxito en las fiestas patronales de esa ciudad. El canal de Roy Salazar siempre hace un trabajo intenso y bueno en las transmisiones de esas festividades tan buenas y tan llenas de tradición. Los televidentes disfrutaron de la Entrada de los Santos, desfile de Boyeros, conciertos con la Banda Chiqui Chiqui, Kalúa y la exitosa presentación de los Navegantes.

Como todos los años, a mi colega Franck Salas le tocó cubrir esta actividad y nuevamente se desempeñó con propiedad y profesionalismo, por ejemplo: en el desfile de bueyes y bajo la lluvia seguía buscando entrevistas, improvisando y brindando la información necesaria para no aburrir al televidente. En esta ocasión Naty Sotela estuvo invitada para las menciones de publicidad y lo hizo muy bien, también felicito a Carolina Elizondo, quien desempeña muy bien su papel de periodista y su belleza se refleja en la cámara. Sin duda alguna Roy Salazar tiene un buen equipo de trabajo y su canal marca la diferencia.

Natalia Sotela, Carolina Elizondo y Franck Salas.

Vieras que Kianny “Kiki” Berry Peraza es la nueva embajadora de marca para Lili Pink Costa Rica. La marca multilatina líder en ropa interior femenina seleccionó a la carismática creadora de contenido, hija de la famosa y divertida Glenda Peraza, para que, durante un año, su imagen sea parte de las diferentes campañas promocionales que desarrolle en puntos de ventas, tiendas en línea, catálogos y medios en la región.

“Kiki es una mujer alegre, natural, segura de sí misma, que ama su belleza y que lucha por lo que quiere. Su fuerte conexión con el público juvenil resulta de su fresco y auténtico contenido en redes sociales, que abarca desde temas de estilo de vida, maquillaje y moda hasta mensajes de bienestar y su día a día equilibrando trabajo y estudios. "Todo esto, junto a su conocimiento sobre nuestros productos, motivó a la Casa Matriz en Colombia a contratarla como embajadora de marca para el territorio nacional”, comentó Sharon Benzaquen, Gerente de Mercadeo de Lili Pink en Costa Rica.

Con 21 años y graduada en Publicidad y Comunicación, Kiki afirma sentirse muy feliz de trabajar con una marca que, a través de sus diferentes productos de uso diario muy accesibles, evidencia su compromiso de acompañar a las mujeres en cada momento o etapa de sus vidas.

“Me siento muy orgullosa de representar a Costa Rica. Utilizo la ropa y los accesorios de Lili Pink desde que tengo alrededor de 18 años y me encanta que tenga diseños para todas las mujeres, no importa nuestro tamaño o peso. Que la marca busque que todas las mujeres estemos cómodas y que seamos fieles a nuestros estilos es maravilloso. Sus prendas son, además, muy versátiles, lo que permite combinarlas de muchas formas”, comentó Kiki, la hija de Glenda Peraza y del futbolista y ahora bailarín Austin Berry.

Kiki Berry es hija de la famosa Glenda Peraza.



