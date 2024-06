Tía Zelmira: Keylor Navas no se merece tanta basura

Por Rogelio Benavides / [email protected].



Cumpleañeros



Saludo a Aye Gamboa, Esteban Mora, Kenneth Goyenaga y el abogado Carlos Briceño, quienes cumplen años este viernes 7 de junio. Otros cumpleañeros de la semana son mi amigo de Pérez Zeledón Álex Navarro (cumple el 8 de junio), el entrenador Daniel Vindas (9), la modelo Marianela Valverde (10), el periodista Basilio Quesada (10), el publicista Luis Amón (10), el trompetista Marcos Monge (11), la doctora Vivian Campos (11), el periodista Manuel Herrera (12), la periodista Blankita Madrigal (12), el Dj Juan Finest (12), la empresaria Cristina Chaverri (12) y la periodista Lucía Frei (13).



Keylor Navas no se merece tanta basura



No soy amigo de Keylor Navas. No lo conozco. Lo habré visto una vez de largo, nunca he tenido el privilegio de darle la mano ni de decirle cuánto lo admiro, lo quiero y lo respeto. Escribo este comentario por honestidad y por mi compromiso con la verdad.



Es probable que los memes que circulan estos días estén “buenísimos”, aunque no sean “ciertísimos”.



Keylor Navas es el costarricense más sobresaliente de la historia. Lo acusan de un maltrato a un empleado cuando se ha ido de París, pudiéndolo haber hecho antes, cuando todavía estaba en esa ciudad y, cuando quien lo acusa, disfrutaba del privilegio de vivir bajo el mismo techo. Varios factores se juntan para dañarlo y desprestigiarlo.

Los europeos —alemanes, españoles o franceses— son racistas y ven muy mal a los latinos. Hay un ánimo de sacarse el clavo con Keylor; hay envidia hacia él porque siendo latino —sudaca— vivía muy bien, porque triunfó y porque el mundo lo reconoció como el mejor.



¿Quién es el empleado que lo denuncia? Yo sé quién es porque todos son iguales. Aceptó vivir en la casa de Keylor sin importar si era el cuarto de servicio, la azotea, el sótano o el ático. Desde entonces empezó a planear su estafa para sacarle millones.

Primero el sótano le pareció bien; lo de la humedad lo disimuló porque allá cae nieve y es normal que haya manchas de moho en las casas. Ahora dice que el sótano no tenía ventanas. ¿Un sótano con ventanas? ¿No quería que el sótano tuviera también terraza?

Mientras vivía ahí, presumía de lujos, utilizaba la casa cuando ellos no estaban, se echaba un taquito de ojo viendo a todos los que llegaban; se tomaba fotos con Keylor y con los famosos. Presumía en sus redes sociales de esa condición y, en fin, la pasaba muy bien y con un salario nada despreciable.



Pero ahora que Keylor se marchó y se quedó sin trabajo, encontró muy fácil montar este escándalo y claro, siempre hay un abogado interesado en ganar más plata que el propio denunciante.

Así funciona eso en todos lados. Cada día surge una historia igual. En cuanto a los medios, primero vendían ejemplares con la historia del aborigen llegado del áfrica blanca de un pedregoso que ni está en el mapa, que jugó en el Real Madrid y que ganó varias champions.

En Francia, como en Inglaterra, la prensa amarillista y sensacionalista siempre anda en busca de ese tipo de escandaletes.



Se trata del jugador más sobresaliente de toda la historia de Centroamérica. El costarricense más exitoso, que ahora pretenden desprestigiar, quién sabe con qué objetivo; incluso medios costarricenses se burlan de su religiosidad, como si estar en esta o en otra religión los obliga a ser perfectos.

Todos los humanos, protestantes, católicos, cristianos, luteranos, islamistas, budistas, judíos, protestantes, mormones y ateos tenemos muchos defectos. Nadie es perfecto. Keylor obtuvo notoriedad y eso generó lectores a todos esos medios y ahora que surge un sinvergüenza autor de la estafa, le abren sus páginas para vender más papel, porque el papel aguanta lo que le pongan.

Todo se reduce al dinero, aquí no hay ningún pobrecito, ni ese delincuente del sótano, ni todos los que se enriquecen a costillas de Keylor. Hay que pensar dos veces antes de reenviar memes y antes de repetir historias de dudosa procedencia y de sospechosas intenciones. Nosotros debemos ser honestos y bien intencionados: si nos fijamos en estas cosas y las repetimos, nos convertimos en envidiosos y mentirosos.



Finalmente, copio un comentario que leí por ahí: Que tire la primera piedra quien no haya pagado en efectivo para evitar el pago de impuestos o evadir cargas sociales, por favor, no jueguen de santos. Con este tema resurgen los bajapisos, enchilados, envidiosos y los comesantos cagadiablos.



¡Salud Keylor! A memes necios, ojos ciegos.



Keylor Navas y el Rey Felipe de España.

Te tengo un vieras

Vieras que esta semana, en el AC Hotel, en Escazú, fue presentada a la prensa la guapísima Fabiola Mora, quien irá a principios de octubre a participar en el certamen Mrs. Universe, que es representado y organizado aquí por las bellas María Teresa Rodríguez y Johanna García.

En cuanto a Fabiola, se trata de una mujer realmente hermosa, inteligente, talentosa, trabajadora, buena persona y excelente madre. Estoy seguro de que Fabiola se desempeñará a la altura de las condiciones.

Fabiola Mora viajará a Corea en octubre.

​Vieras que el próximo 25 de julio, a las 2 p. m., en la Cámara de Ganaderos de Liberia, se llevará a cabo el concierto del bicentenario. Dentro de los artistas nacionales estarán: DJ Charlie Núñez, Orquesta Marimba los Golobios, Azul Plata y Cinthia Arévalo.

Mientras que los artistas Internacionales serán el artista mexicano Hadrian El Niño de Oro y, el plato fuerte, Jessi Uribe, quien viene con un repertorio increíble. Las entradas estarán disponibles en la página e-ticket.cr.

Alejandro Fonseca, de Noise Entertainment, junto a Isaías Rivas, Expo Liberia.

Vieras que el empresario artístico Ernesto Arceyut informó que el cantante Jessi Uribe no vendrá al espectáculo denominado Noches de Cantina, programado para el 8 y 10 de agosto, en Pedregal; en cambio, estarán Edén Muñoz y Paquita la del Barrio.

Vieras que a Lynda Díaz no le gustan los mariachis. La semana pasada les comenté que el periodista Edgardo Camacho, en un reality que estaba realizando con motivo de su regreso al país, le cayó de sorpresa a Lynda mientras daba unas charlas en el hotel Corobicí. Edgardo llegó ataviado con traje de charro y acompañado por los muchachos de Perla Florense que arremetieron con trompetas, violines y guitarrones y “La Ley del monte”. Lynda, emocionada, se fundió con su amigo en un abrazo y lloró de la emoción, pero no dijo nada de que no le gustaran los mariachis para no arruinar el momento y todo terminó bien. Esto que me confió Lynda no estoy autorizado para contarlo, pero si no quieren que se sepa algo, a mí mejor no me cuenten nada.

Por cierto, hace un tiempo, cuando Edgardo empezaba en esto del periodismo y trabajaba en Sábados con mi gente, con Juan Carlos Torres, El Loco más Loco de la Radio, me llevó a mi casa un mariachi, yo me hice el complacido, sorprendido y agradecido, pero no le dije que no me gustaban los mariachis.

Edgardo Camacho.

Bueno, eso es todo. Los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.

