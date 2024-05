Tía Zelmira: Edgardo no se va, no se va…

Por Rogelio Benavides / [email protected].

Empiezo el capítulo de saludos cumpleañeros con uno para mi amigo Federico Valerio y el diseñador y programador Diego Rodríguez, quienes cumplen años el 31 de mayo. Otros cumpleañeros de la semana son: el periodista Randall Álvarez (cumple el 1º de junio), la actriz y cantante Rosibel Carvajal (1º),el estilista Jean Carlo Villegas (3), el abogado Juan Zamora (3), la modelo y abogada Evelyn González (3), el productor Eduardo D’Alessio (4), el productor Marvin Córdoba (6), la actriz María González Roesch (6) y la empresaria Ivannia Jiménez (6).



Edgardo no se va, no se va… regresa

Durante varios días estuvo en el país el polémico periodista Edgardo Camacho, quien, tras cinco años de vivir en Estados Unidos y medianamente alejado de los chismes faranduleros, regresará en las próximas horas.

Su gira, que recibió el tratamiento de un “reality show”, le sirvió para generar material para sus plataformas de contenido y para establecer algunos contactos que pueden ser decisivos para su reincorporación al medio local.

Edgardo abrazó a gente a la que tenía tiempo de no ver, arregló algunos circuitos, buscó apartamento, estuvo en su pueblo Veracruz de Pital, San Carlos, se hizo algunos toques y retoques en Ola Centro Médico, se reunió con Diego Bravo, le llevó serenata con mariachi a Lynda Díaz y mantuvo reuniones con gente de un par de televisoras que podrían estar interesadas en sus servicios profesionales. Le faltó liquidar un tema, pero es algo que podría retomar a su regreso.

La visita de Edgardo generó expectativas y también algunos rumores sobre esto y lo otro. Aquí aterrizó el 7 de mayo y de inmediato se refugió en un lugar secreto para que su plan, y el de su gente de producción, saliera tal cual querían: efecto sorpresa para todos los reencuentros agendados.

Todo estaba tan programado que hasta los días de relajación se anotaron en la agenda; el periodista apareció de sorpresa y disfrazado para saludar a un selecto grupo de amigos, así como a sus hermanas Ana y Gloriana, a su padre Giovanni Camacho sin olvidar visitar la cruz de su madre en un cementerio de la Zona Norte.



Fueron 14 días de grabación y fotos. Su propio reality estuvo en manos de Prisma Producciones del experimentado Clen Carrillo, y la producción de Campo con la siempre activa Jenny Marín.



Desde que llegó al aeropuerto, en horas de la noche con una luna espléndida, que le dio la bienvenida en Aeropuerto Juan Santamaría, Camacho sabía que venía a trabajar y a hacer lo que le apasiona y empezó el viaje con pie derecho ya que los de Viajes Lucitours se desempeñaron como sus cómplices en el regreso a su tierra.



Fueron varios personajes que Edgardo encarnó en su aventura de reality: hizo de payaso con los famosos Pirulos, de mesero, de guachimán —con palo y pito incluido—, esteticista, mariachi y otros… El periodista de espectáculos se tiró al agua con este proyecto e idea original llamado: “No soy Kardashian soy Camacho”. Fue tanto el trabajo que Edgardo tuvo que declinar tres invitaciones para hospedarse en hoteles de Monteverde, La Fortuna y en el Caribe.



Entre grabaciones por su amado San Carlos, Heredia, Cartago, San José y Sarapiquí, aprovechó para tener un par de reuniones con ex compañeros y ex jefe del proyecto que lo dio a conocer, también mantuvo un cara a cara con un productor muy conocido y consolidado de una televisora grande del país.

¿Será que viene para Canal 7? Por el momento habrá que esperar a que las sombras de la noche revelen el secreto.



Si así es el arranque, le auguro a Edgardo Camacho un recomenzar lleno de espectáculos, noticias, exclusivas y muchas primicias. Quienes quieran repasar sus reencuentros con su gente, deben estar atentos a las plataformas sociales de Camacho porque, según me contó, la expectativa comienza pronto: el estreno de su canal de YouTube, más el lanzamiento de su web site serán las plataformas idóneas para el ver “No soy Kardashian soy Camacho”, que tendrá varios capítulos genuinos, cortos y llenos de sentimiento.



María Teresa Rodríguez y Lynda Díaz son dos de las divas que Edgardo escogió para sorprender en su aventura y, según me enteré, la Miss CR 2008 se alegró bastante al encontrárselo de guachi en un parqueo mientras Lynda hasta lloró cuando la sorprendió vestido cual integrante del afamado Mariachi Perla Florense.



Están avisados. Todo parece indicar que hay Edgardo Camacho para rato, por ahora está enfocado en la post producción del reality y dándole cabeza y poniéndole corazón a un proyecto televisivo donde él será la clave y la cara fresca, más ahora que entre sus chineos visitó al Doctor Luis Kaver de Kaver Dental Cosmética, a su amigo Thio Carvajal que le hidrató la colochera y en Ola Centro Médico, de Rónald Torres, donde le recomendaron toxina botulínica para eliminar toda señal reveladora de sus ya casi 40 años.



Edgardo Camacho bienvenido a sus canchas, sabemos que lo que lo viene será más de lo que usted se imaginaba; a trabajar y a disfrutar, bien dicen en la calle “el secreto está en trabajar con amor”.

Te tengo un vieras



Vieras que el pasado miércoles 29 de mayo cumplió 100 años doña Mirian Monge Álvarez, toda una celebridad, un ser de amor, bondad y de respeto al prójimo.

Tuve la dicha de conocerla hace varios años cuando visitaba a su esposo don Fabio Araya, a sus hijos Rolando, Emilia, Luis Carlos, Fabio y Johnny, para las Fiestas de Palmares y para cualquier actividad que se realizara allá, era mandatorio pasar a saludar a doña Mirian. Desde entonces pude percibir en ella a una mujer extraordinaria llena de Dios y de mucho amor.

El miércoles pasado sus hijos, sus nietos, bisnietos y tataranietos se reunieron en su casa de Palmares para reiterarle el merecido respeto y el cariño a esta santa mujer.

Precisamente Johnny Araya, uno de los hijos de doña Mirian Monge, escribió un texto muy sentido y digno de resaltar porque son palabras que nacen del corazón de un hijo bueno y agradecido con su querida madre.

El texto dice así: Doy infinitas gracias a Dios por permitirnos compartir con ella durante todos estos años realmente maravillosos. Ella ha sido el alma, la luz, la paz y la esperanza de nuestra familia. Nuestro padre, Fabio Araya Vargas, fue el motor que nos llenó de energía y nos enseñó el valor del trabajo, del servicio público y mucho más, pero hace 7 años, a sus 95 años, emprendió el viaje hacia la eternidad.

Los menciono porque ellos crearon una gran familia, que se ha mantenido unida por el amor y por los valores que nos legaron para compartir por siempre. Hoy, los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares nos reunimos para festejar el cumpleaños de mamá.

Mamá es una santa mujer, profundamente espiritual, compasiva, solidaria y con una gran sensibilidad social. Su amor, para sus hijos y su familia, ha estado acompañado de un verdadero y cristiano amor al prójimo. Ella ha hecho de este mandamiento Divino uno de sus más preciados valores.

Amo a mi madre por todas las enseñanzas, los valores, su elocuente sabiduría y por tanto amor que nos ha trasmitido durante su existencia. Gracias Dios por darnos a este gran ser humano como nuestra madre y por poder celebrar sus 100 años de vida, de vida buena, de vida abundante de amor.



Vieras que Tele Uno, el canal de San Ramón, llegó a su décimo aniversario el pasado jueves 23 de mayo y para celebrarlo Roy Salazar Castro, propietario de la televisora, organizó un fiestón en Terrazas Lindavista.

A la actividad asistieron patrocinadores, empresarios, personal de la empresa y hasta el alcalde de Naranjo, Randall Vega Blanco.

Cabe destacar que Roy Salazar ingresó al mundo de la televisión en 1996, siendo un apasionado de la producción de contenidos. Su empresa forma parte de la Asociación de Cableoperadoras de Costa Rica desde el 2010 y su consolidación se ha basado en distintas ferias de tecnología internacionales en las que han participado.

Dentro de sus retos se encuentran generar tecnología de punta para la conectividad del costarricense. Tele Uno se encuentra en más de 15 operadores de cable, tiene señal internacional y ahora se encuentra disponible en el app Masmedia; además, cuenta con una programación muy variada y entretenida.

Roy también tiene el canal 2 de Puriscal, el cual se encuentra disponible en Cablevisión de Occidente. Muchas felicitaciones a todo el equipo de Tele Uno por estos 10 años.

Vieras que el ingeniero Guillermo Constenla Umaña se incorporó el 25 de mayo al Colegio de Abogados. Su esposa, la periodista Marjorie Sibaja, y sus hijas Susana, Marisol y Ana Catalina, se mostraron muy orgullosas de él, le expresaron su admiración y la dieron gracias públicamente por ser fuente de inspiración para la familia. Nosotros también nos alegramos por este nuevo logro de don Guillermo.

Vieras que la diseñadora Stephany Baldí, está eufórica con su participación en el Costa Rica Fashion Week Forever Green. Para Stephany, esta será la primera pasarela como diseñadora. Los organizadores le expresaron a la diseñadora la satisfacción de ver cómo ha evolucionado desde la vez que participó como estudiante de diseño.

“Su dedicación, talento y pasión por la moda son palpables en cada una de sus creaciones, y estamos seguros de que la colección que presentará será un testimonio de su talento y creatividad”.

Stephany fue invitada también a la conferencia de prensa programada para este 31 de mayo.

​Vieras que hace unos días conocí a una colega que andaba por ahí, pero que no la había descubierto. Se trata de Kennia Ruiz, quien trabaja en una entidad a la que acudo regularmente.

Un día, haciendo fila, me correspondió la ventanilla de Kennia quien, en cuanto me vio, se indentificó y de una vez pidió detalles sobre un chisme que estaba circulando profusamente en esos momento y del cual yo no tenía detalles, pero ella lo sabía todo y más. Me dejó mudo.

Desde entonces cada vez que tengo la buena suerte de que me atienda ella, me sale con chismes que yo no conozco y, realmente, me sorprende por su capacidad de recopilar información hasta en los bajillos de la farándula local. Kennia, tengo que decirlo, también es una funcionaria atenta, seria y muy eficiente.

Un saludo a Kennia y gracias por ser mi corresponsal secreta. Prometo tenerles una foto de ella para la próxima semana.

