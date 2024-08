Tía Zelmira: El 'Punto Guanacasteco' electrónico

Por Rogelio Benavides / [email protected]

Cumpleañeros

Este viernes 2 de agosto celebra su cumpleaños la modelo Wendy Myrie, a quien le enviamos un carioso saludo. También celebran su natalicio la veterinaria y esposa de Mauricio Astorga, Katherine Campos (2); el diseñador de joyas George Bakkar (3), la exmiss Costa Rica Johanna Fernández (4), la presentadora Glenda Peraza (5), la empresaria y presentadora Faride Nasralah (5), la presentadora Daneth Clausen (5), el productor de televisión Gastón Carrera (6), la bailarina clásica Gabriela Dorries (6), el cantante Jorge Andrés Fallas (7), la atleta Emily Delgado (7), el regidor capitalino Luis “Molote” Murillo (8), el presentador Bismarck Méndez (8), el fotógrafo Juan Carlos Durán (8) y el banquero Fernando Víquez Salazar (8). Felicidades a todos.





El Punto Guanacasteco electrónico

Con motivo de la celebración del Bicentenario de la Anexión de Guanacaste, el internacional Dj RKTK nos sorprendió gratamente con una producción de lujo dedicada a la querida provincia chorotega. El músico, también conocido como DJ Derick Langel, es el autor de Guana Party, alegre tema de calidad y con un futuro muy prometedor.



El resultado del ingenio de DJRKTK es una pieza creativa y realizada con inteligencia auténtica, de verdad. Se trata de un trabajo musical de gran calidad en el que intervienen varios profesionales de la industria del entretenimiento.



DJRKTK es un empresario de origen costarricense, arquitecto de profesión, con una licenciatura y un postgrado en Costa Rica; además, tiene una maestría en paisajismo de la prestigiosa Universidad Internacional de la Florida (FIU) de Miami.



Este artista costarricense reside en Orlando, Florida, con su familia, donde se desempeña como productor musical. Para el tema Guana Party, contó con la colaboración de Ahmed Zidan, de Egipto, y la sensacional y sensual voz de Sophie, de Macedonia.



El video muestra imágenes de Guanacaste y se incluyeron animaciones en 2D y 3D, producidas en Costa Rica por Órbita Zero. El encargado del mercadeo de esta canción es el reconocido y talentoso Mauricio Picado. La producción visual estuvo a cargo de la empresa costarricense Aerial Shutter, que suministró las licencias de imágenes y videos. Las fotos de DJRKTK fueron hechas por el brillante fotógrafo Mario Peraza.



Realmente estamos ante una producción de gran calidad; el resultado es de clase mundial y se nota la permanente presencia de la creatividad para lograr un producto agradable.



El video empieza mostrando imágenes realmente bellas de Guanacaste. Vemos playas, montañas, arena blanca, aguas turquesa, dorados atardeceres, surfistas y estampas muy típicas.



Desde el inicio podemos sentir la presencia del Punto Guanacasteco, con su alegre marimba y de pronto: ¡sorpresa! Una sensual voz dice ¡Bomba! Y un poquito más adelante nos maravilla con el ¡Uyuyuy bajura!, casi orgásmico. La música típica está siempre presente con el zumbido característico e inconfundible de la marimba, aunque se rompan las teclas que son de fino coyol.



Realmente me gustó y me enfiesté con este Guana Party, es música alegre, para disfrutar en cualquier lugar, especialmente a la orilla del mar.



El tema está disponible en las plataformas musicales de Spotify y YouTube





Dj RKTK, aparte de productor musical, es arquitecto paisajista.

Te tengo un vieras



Vieras que realmente me molesta el uso excesivo que hacen mis colegas, especialmente los que informan sobre sucesos, de la palabra afectación, que es la acción de afectar. Afectación también significa falta de sencillez y naturalidad, o bien extravagancia presuntuosa en la manera de ser, de hablar, de actuar, de escribir y similares.

Digamos que mis colegas utilizan la primera acepción para decir que un incendio quemó varias casas, que una cabeza de agua se llevó un puente o sucesos similares, lo malo es que solo usan esa palabreja cuando pueden utilizar muchos otros sinónimos; sospecho que utilizan ese término porque a los bomberos, policías, investigadores, rescatistas y criminólogos les agrada utilizarlo, pero de ser así, esa tendencia está mal, muy mal. Por favor, busquen el diccionario de sinónimos y comiencen a investigar más sobre el uso agradable del idioma. ¿Será mucho pedir, o les afectará mucho la afectación?



Vieras que también a varios reporteros de televisión les gusta usar ropa deportiva de la marca gringa Columbia, porque al parecer son prendas muy cómodas y secan muy rápido.

Hasta aquí todo bien, pero deberían hacer algo para que no se note tanto la marca que siempre está en la parte izquierda superior del abdomen, incluso sobre esas letras pueden poner las del medio en el que trabajan o le ponen cinta adhesiva o una calcomanía; varias veces me ha pasado que cuando los veo imagino que trabajan para Radio Columbia y no para Telenoticias o Noticias Repretel.

En las televisoras les dan camisas con su logo, pero muchos prefieren salir corriendo y se olvidan de cambiarse o les parece más tuanis que diga Columbia, para rajar.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.