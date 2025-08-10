Encuentra sin vida a mujer en parque infantil en Cartago

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la tarde de este domingo el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en Blanquillo, una comunidad del cantón de Oreamuno en Cartago.

Según las autoridades, se trata de una mujer de 31 años y de apellido Solano Chaves.

La Cruz Roja Costarricense recibió un llamado para valorar la condición de la mujer pasadas las ocho de la mañana, sin embargo, al llegar Solano estaba sin vida, por lo que la escena pasó a manos de las autoridades judiciales.

Los restos fueron encontrados en un parque infantil muy cerca de la primera entrada para la comunidad de Blanquillo.

El Organismo de Investigación Judicial llegó a la escena cerca de las 9:00 a. m. y al revisar la escena determinaron que la mujer tenía varias puñaladas en su cuerpo.

Por ahora se desconocen las causas que mediaron en el hecho delictivo y no hay detenidos por el suceso.