En solo 5 días, Guardacostas han decomisado más de tres toneladas y media de droga

En un lapso de apenas cinco días, el Servicio Nacional de Guardacostas ha incautado cerca de tres toneladas y media de droga en diferentes operativos realizados en aguas del Pacífico Central y Sur de Costa Rica.

El caso más reciente ocurrió este sábado, cuando se decomisaron 371 paquetes de marihuana, de un kilogramo de peso cada uno aproximadamente, y dos pichingas con combustible a 28 millas náuticas (51 kilómetros) de la costa de Quepos, Puntarenas.

La acción fue posible por la respuesta de la Estación Guardacostas de Quepos, con apoyo de la patrullera GC85-1 y del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES). Según las autoridades, el cargamento fue lanzado al mar por sus responsables para evadir la persecución.

La droga y el combustible quedaron bajo custodia de la Policía de Control de Drogas (PCD), que junto con la Fiscalía continuará el proceso judicial.

Este decomiso se suma a dos operaciones previas en la misma semana:

Martes 5 de agosto: frente al Parque Nacional Marino Ballena, Sierpe de Osa, se interceptó una embarcación con 825 paquetes de marihuana, con apoyo del Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía de Fronteras.

Miércoles 6 de agosto: en Cabo Matapalo, y con apoyo de la DEA y un avión del Gobierno de Estados Unidos, se interceptaron dos embarcaciones. Una transportaba tres tripulantes de origen colombiano y 1.580 kilos de cocaína; la otra fue hallada encallada, mientras que a diez millas náuticas flotaban 834 kilos adicionales de cocaína.

Al sumar todos los decomisos, el total ronda los tres mil seiscientos kilos de droga entre cocaína y marihuana.

Según las autoridades, seguirán el patrullaje en la zona del pacífico para evitar que estos cargamentos lleguen a su destino.





