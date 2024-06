Proyecto contra sicariato es “innecesario” y “peligroso”, advierte ICD

El proyecto de ley que pretende castigar la figura del sicariato en Costa Rica es “innecesario” y “peligroso”.



Así lo aseguró este martes ante los diputados el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Fernando Ramírez.

En el seno de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Ramírez insistió en que el Código Penal ya castiga el homicidio “por precio o promesa remuneratoria”, por lo que la propuesta que presentó David Segura (Nueva República), según el director, no aportaría nada nuevo en su objetivo principal.

“El proyecto tiene una muy buena intención, pero lo cierto del caso es que considero, de la manera más respetuosa, que no deberíamos de entrar a tocar el tipo penal base que ya está contemplado en el artículo 112, pues podría ser muy peligroso incorporar nuevos elementos o eventualmente contemplar darle una mayor pena a este tipo de delito, cuando lo cierto del caso es que son igual de reprochables y de importantes las acciones que podrían desarrollarse en cualquiera de los 10 incisos del 112.

La propuesta de Segura, que lleva firmas de otras cuatro fracciones, pretende incorporar un artículo 112 bis al Código Penal, para además de incluir la figura del sicariato, castigar con cárcel la promoción o publicidad de este delito, lo mismo que el uso de menores de edad y el reclutar, preparar, entrenar o instruir a otras personas para cometer estos homicidios.

En ese último punto, Ramírez sí dijo estar de acuerdo y sugirió modificar el código para precisamente castigar ese proceso de formar sicarios, pero con penas diferencias al de la ejecución u homicidio.

Fabricio Alvarado, representante de Nueva República, defendió que la postura suya y de su fracción es que la ley debería adaptarse y evolucionar, incluido el Código Penal, y puso como ejemplos la tortura en menores de edad o la Ley de Penalización de Violencia Contra la Mujer que incluyó la figura del feminicidio.

“De manera que, aunque hoy se puede decir que el delito de sicariato no queda impune, para nosotros va más allá y sí aplica la necesidad de esa singularidad porque no solo es el delito como tal, sino que ya existen agencias organizadas, ya se da la promoción”, insistió.

Alvarado adelantó, además, que preparan un proyecto de ley para castigar con penas de cárcel a esos policías o expolicías que entrenan a delincuentes.

El director insistió en que, además, el proyecto tiene un problema de origen y es que el Código Penal, en ninguno de sus artículos, habla del sicariato como un término.

“Nuestro Código Penal no habla en ninguna parte del sicariato en el sentido estricto, entonces no podemos pretender aquí crear un tipo penal de sicariato y hacer referencia al sicariato cuando nuestra legislación no lo hace con esa denominación, tenemos que hacer referencia a la descripción que se hace en nuestra legislación”, finalizó.