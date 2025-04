Micitt cancela a último momento conferencia sobre orden del TSE

A último momento, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) canceló, este viernes, la conferencia de prensa en la que se iba a referir a una orden que recibió un día antes del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que evite cualquier variación en el modelo y la asignación de frecuencias de radiodifusión.

La cartera convocó el jueves, mediante sus canales oficiales, a los medios de comunicación a un espacio para conocer su posición respecto a la resolución 2267-E8-2025 de la Autoridad Electoral, correspondiente a una opinión consultiva planteada por la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara).

Destaca que, desde el título del evento, a la determinación del Tribunal de Elecciones se le tachó de una “solicitud”.

A la cita iban a acudir la ministra del ramo, Paula Bogantes; el viceministro de Telecomunicaciones, Hubert Vargas; así como el director de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones, Freddy Artavia.

La rueda de prensa estaba prevista para celebrarse en el edificio Mira, en Zapote de San José, desde las 9 a. m.

Sin embargo, unos 30 minutos después de que la conferencia debía haber iniciado, la encargada de prensa de la institución, Eysel Chacón, anunció la suspensión a los medios presentes.

La actividad fue trasladada para el próximo miércoles y formará parte de la agenda de la conferencia previa al Consejo de Gobierno que semanalmente ofrece el presidente Rodrigo Chaves.

Apagón

En su resolución del miércoles anterior, la Autoridad Electoral dispuso al Ministerio de Ciencia frenar la implementación de cualquier tipo de variación en el modelo y la asignación de frecuencias de radiodifusión hasta que se emitan las declaratorias de elección de 2026.

Lo anterior en el tanto que una modificación en ese sentido puede provocar que varias emisoras dejen de operar o que sus condiciones de operación varíen sustancialmente, lo cual “desmejoraría el acceso de los electores a información de trascendencia político-electoral”, según un comunicado del Tribunal de Elecciones.

El razonamiento de los magistrados es que el ejercicio del voto (como derecho) requiere del acceso a la información (también derecho), para cuya efectividad es fundamental el pluralismo informativo y que las agrupaciones políticas tengan acceso a un abanico amplio de medios para difundir sus ideas y convencer de sus propuestas, así como los ciudadanos para recibirlas.

Así, los jueces electorales reiteraron la posición que habían emitido en su resolución 5704-E8-2017, del 8 de setiembre de 2017.

En esa ocasión, mientras Luis Guillermo Solís era el mandatario de turno, la Autoridad Electoral advirtió al Ministerio de Ciencia que, en el marco de la transición a la televisión digital, no podía provocar situaciones en las que los votantes quedaran sin acceso a señal gratuita de televisión.

A lo anterior, la resolución añadió otras tres razones. El impacto negativo que el cambio podría provocar en la equidad en la contienda, en el funcionamiento del sistema de financiamiento público de los partidos, y en las opciones del propio Tribunal de Elecciones para comunicarse con la ciudadanía durante el proceso electoral, a través de la media hora gratuita que a tales efectos deben cederle las emisoras de radio.

Los magistrados además recordaron que su competencia está acotada a los aspectos relacionados con la organización, dirección y vigilancia de los procesos electorales y que incidan, directa o indirectamente, con las condiciones en las que los costarricenses ejercen el sufragio.

Así, enfatizaron que el pronunciamiento del Tribunal de Elecciones versa únicamente sobre los efectos que puede causar un cambio en la materia de los comicios del 1.° de febrero de 2026, no sobre la corrección jurídica, conveniencia u oportunidad de cómo adjudicarán en adelante las frecuencias de radio.

La Autoridad Electoral subrayó que el proceso iniciado por la cartera podrá continuar —incluidas las prórrogas, renovaciones o adjudicaciones que en derecho correspondan— pero su entrada en vigor quedará diferida hasta que se declaren a las nuevas autoridades electas.

Precisamente, ese mismo día, Chaves amenazó con un “apagón” en el sistema de radio y televisión a partir del 2 de setiembre de 2025 si la Asamblea Legislativa no actualiza el costo de las frecuencias. En ese sentido, el gobernante subrayó que no daría extensiones si los diputados no hacían lo propio.