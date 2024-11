Inflación, tipo de cambio y crecimiento económico: diputados cuestionan políticas del Central

La inflación negativa que se mantiene lejos de las metas, un tipo de cambio que sigue a la baja y un crecimiento económico que no parece alcanzar a todo el país, fueron las principales críticas de los diputados a la labor del Banco Central en el último año.

Las quejas llegaron en medio de la presentación que el presidente ejecutivo de esa autoridad, Róger Madrigal, realizó este lunes en el Plenario sobre la situación macroeconómica del país y la política monetaria que esa entidad defiende.

La principal queja pasó por el costo de vida, que en octubre arrojó una inflación interanual de -0,79%, muy lejos de las metas que el Central tiene de 3% (+/- 1%).

“La política del Banco Central se resume así: una Tasa de Política Monetaria innecesariamente alta, una inflación negativa y el dólar a ₡500. Esta es la verdadera meta de la política monetaria del Banco Central, a contrapelo de la ley, no le apunta a la inflación, le apunta al tipo de cambio.

De la mano con esa crítica, los diputados cuestionaron que el Central sigue retrasando la fecha para regresar a esos valores meta: originalmente, se previó para finales de este 2024 y ahora se estima para el tercer trimestre del 2025.

“La Reserva Federal, uno de los bancos más respetados del mundo, antes de la pandemia tenía 10 años de tener la inflación por debajo de la meta y después de la pandemia lleva tres años de tener la inflación por encima de la meta; entonces, que los bancos centrales no sean precisos en la meta puntual en un mes particular, no es algo extraño”, respondió Madrigal.