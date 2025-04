Chofer de bus accidentado en Pérez Zeledón: “Se me oscureció todo y no pude reaccionar”

El chofer de uno de los buses involucrados en el accidente ocurrido este lunes en Pérez Zeledón conversó con el medio regional TV Sur y aseguró que sufrió un problema de salud mientras conducía la unidad.

El hecho se registró en la comunidad de Daniel Flores, sobre la Ruta 2, en horas de la tarde.

“Fue una cuestión de salud, pienso yo, se me oscureció todo y no pude reaccionar a parar el bus ni nada, pero fue totalmente involuntario y, bueno, lo principal es que no hubo personas que quedaron muy mal, pero muy asustado”, explicó Damián Rojas.