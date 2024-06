Embajador volvió a negarse a responder sobre supuesta injerencia de Chaves en despido de diputada

El embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca, volvió a negarse a responder las preguntas de los diputados sobre la presunta injerencia del presidente Rodrigo Chaves en el despido de la diputada Vanessa Castro como asesora legal de una empresa de medios.

Abarca, quien hace dos semanas ya se había abstenido de declarar sobre el tema, pero de manera virtual, atendió este jueves a los legisladores de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, pero ahora de forma presencial, luego de que fuera llamado a hacerlo por el órgano.

Abarca insistió en que ya existe una investigación judicial al respecto y que, por lo tanto, no sería en ese recinto donde rendiría declaración.

“Existe un expediente judicial que contiene información al respecto de ese tema y, por lo tanto, no me corresponde a mí referirme en este foro a ese tema, lo haré en el momento respectivo y en el Poder Judicial como corresponde”, aseveró.

El también exdiputado del PUSC evitó así preguntas como si de verdad medió en esa supuesta solicitud de Chaves o si se reunió con el otrora asesor presidencial, Federico Cruz “Choreco”, para discutir la firma de la mexicana Tradeco para los trabajos de la ruta Barranca – Limonal.

En la acalorada audiencia, Abarca se negó a responder también con quiénes se ha reunido en su casa de habitación en México, que es propiedad del estado costarricense y que se le da como parte de sus funciones diplomáticas.

“Yo no vengo aquí a una comisión a decirle quién entra a mi casa y quién no. No me voy a referir porque no tengo por qué decirle quién entra y quién no”, respondió al frenteamplista Jonathan Acuña.

“No, sí tiene, usted está ahí reunido en funciones de embajador de este país, con diputados de este país. Una cosa distinta es que yo reciba a mis amigos, pero si yo recibo en mi casa a unos diputados donde tenemos una discusión de asuntos de interés público, es obvio para todo el mundo. Si no me quiere responder, dígalo así”, le recriminó Acuña con evidente molestia.

“Aquí lo que viene el señor embajador es con una estrategia a sacarnos el tiempo y preguntarnos la razón, de la razón, de la razón, eso es todo. Por supuesto que el embajador y cualquier ciudadano puede abstenerse de declarar, pero hasta ahí, no preguntarnos por qué le preguntamos, eso es hacer un uso abusivo de un derecho y reitero que es una vergüenza que un embajador venga aquí a tomarnos la cara”, añadió el liberacionista Francisco Nicolás.

De nuevo

Sin embargo, lo que más molestó a los diputados fue el cierre de Abarca a su audiencia, cuando cuestionó por qué el contrato privado de una funcionaria pública es objeto de investigación de este órgano.

“Es falso que me haya negado a comparecer ante todos ustedes, ofrecí que esta audiencia se realizara igual que la anterior (virtual) y no fue posible. Quiero dejar constancia que acudo hoy sufragando de mi peculio los gastos de mi traslado y utilizando el tiempo de mis vacaciones para cumplir con lo ordenado.

“No me he referido a la mayoría de conjeturas primero porque existe el expediente 24-000020-0033PE por el delito de abuso de autoridad que ha sido ventilado públicamente y es precisamente ese expediente el que deja absolutamente claro y sin ninguna duda razonable, que esta convocatoria es injustificada y ajena a sus competencias y me ocasiona daños y perjuicios en mi trabajo”, aseguró.

Luego vino el cuestionamiento.

“Los límites de esta comisión no le alcanzan para escrutar asuntos de carácter e índole privado como es el caso de una funcionaria pública, en este caso una señora diputada, que al perder su empleo que venía ejerciendo en una empresa privada y que al verse cesada del mismo espera un momento políticamente oportuno para inducir a un error a la presidencia de esta honorable comisión y en consecuencia a ustedes diputados”, aseveró.

En ese momento fue interrumpido por la presidenta de la comisión, Dinorah Barquero, quien levantó la voz para decirle que no le permitiría esas declaraciones y de inmediato sometió a votación una moción para que Abarca volviera al órgano el próximo martes en sesión extraordinaria.

La moción fue aprobada pese a que el embajador insistió en que el domingo regresaba a México.

Al cierre de la edición, Castro se acercó a Abarca y le reclamó de forma airada tanto a él como al actual diputado del PUSC, Alejandro Pacheco, quien previamente había cuestionado el llamado del embajador a la comisión de manera presencial, pese a que radica en México.