Comentario sobre olor a “Cofal” le cuesta a presidente Chaves críticas de diputados y repudio de médicos

Los jefes de las diferentes fracciones de oposición respaldaron este jueves el trabajo del presidente del Congreso, Rodrigo Arias, luego de las burlas que recibió ayer por parte del presidente Rodrigo Chaves.

Por su parte, más de 80 médicos geriatras emitieron una carta pública en la que repudiaron los comentarios del mandatario, señalándolos de gerantofóbicos.

Mientras tanto, el Consejo NAcional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) minimizó lo externado por Chaves.

¿Qué dijo el mandatario?

En su conferencia de prensa semanal, el mandatario aseguró que si renunciaba a su cargo para disputar una curul de la Asamblea lo haría no para ser diputado, sino para ser presidente del Congreso.

Acto seguido, añadió en medio de una carcajada: “Yo me pregunto cuánto habrá que esperarse para quitarle el olor de Cofal a la oficina del presidente del Congreso. Lo siento mucho, aguántense”, dijo entre risas.

Durante la reunión semanal de las jefaturas, esas palabras fueron condenadas.

“Hacer un llamado, pero no sé a quién, porque es chocar con pared en Zapote, pero hacer un llamado a que no mordamos el anzuelo de esas bajezas”, aseguró el frenteamplista Antonio Ortega.

Óscar Izquierdo, cabeza de Liberación Nacional (partido de Arias), también rechazó lo dicho por Chaves.

“Lo que hicieron con usted, don Rodrigo, más allá de que tenemos diferencias ideológicas y no coincidencias políticas, no se hace. Los educados somos más, entonces nuestro respaldo como fracción. Los chistes que algunos vieron simpáticos para mí no lo fueron, me parece que fue una falta de respeto. Un abrazo a usted, don Rodrigo”, añadió el liberal Luis Diego Vargas.