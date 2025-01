Exfiscal Dall'Anese a diputados: “Ustedes tienen que poner en cintura al Presidente”

El exfiscal general, Francisco Dall’Anese, pidió este jueves a los diputados “poner en cintura” al presidente Rodrigo Chaves.

Lo hizo en medio de la investigación especial que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico realiza sobre las sospechas de un “narcoestado” en Costa Rica.

Dall’Anese aseguró que en ningún Estado de derecho un funcionario público puede decidir cuáles leyes cumple y cuáles no, y que eso es precisamente lo que está haciendo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, al negarse a trasladarle presupuesto ya aprobado al Poder Judicial.

“Me causa sorpresa cuando el ministro de Hacienda dice que no va a entregar los dineros que aprobó la Asamblea Legislativa para el OIJ, porque pareciera que el conflicto no es con el OIJ, sino con ustedes. Yo no sé en qué Estado de derecho un funcionario público puede decidir, selectivamente, cuáles leyes cumple y cuáles no y el presupuesto es una ley, yo creo que no hay excusa ni justificación legal posible para no entregar esos dineros.