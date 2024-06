Vicky Ross destaca que nuevo calendario se hizo de la mano con las necesidades de La Sele

La Unafut presentó este miércoles el calendario para el Apertura 2024 y el mismo se planteó para colaborar con las necesidades de La Selección Nacional.



Así lo explicó la presidenta Vicky Ross.

“Le dijimos a Gustavo y a Claudio que hicieran una lista del niño sobre lo que necesitaban para la próxima temporada, y así lo hicieron. Esperamos que el compromiso sea que no haya más solicitudes. Con todos los espacios que se han dado, incluyendo microciclos, fechas FIFA y también fechas no FIFA para posibles amistosos, que no tengamos ninguna alteración de las fechas”, explicó la jerarca.