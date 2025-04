¿Qué tanta injerencia tenía Jafet Soto en el banquillo del Herediano? Esto dice Alexander Vargas

El extécnico del Herediano, Alexander Vargas, confirmó que las llamadas desde la presidencia del Herediano hasta el cuerpo técnico eran comunes, pero que al final él tenía la última palabra en la toma de decisiones.

Vargas quedó fuera del banquillo del Team este domingo de forma sorpresiva y según reveló la decisión se la comunicaron mediante una llamada telefónica.

El estratega habló con Teletica Deportes Radio y explicó algunas situaciones, pero sobre todo confirmó que las llamadas del presidente, Jafet Soto, a sus asistentes eran muy frecuentes.

“Tener un presidente que es entrenador de fútbol, que sabe de fútbol y que jugó en Primera División, pues, para uno es importante. Yo hablaba mucho con él, antes, durante y después de los juegos, pero la última decisión yo lo tomaba y tal vez esto le pudo haber molestado que yo tomara esa última palabra, pero más bien yo no soy un técnico de egos, yo escucho a todos y eso siempre lo agradecí”, mencionó.

​Vargas reconoce que tal vez esas decisiones que él tomaba tal vez dieron al traste con su salida, pues hasta el momento nunca le dieron las razones para dejarlo fuera pese a tener un 67% de rendimiento.

“Muchas de las veces que él llamaba lo hacía al asistente, pero yo tomaba las decisiones con mucho respeto y tal vez eso no le gustaba”, expresó.

¿Le armaron el equipo?

El técnico también reconoció que prácticamente toda la planilla actual fue armada por el presidente y gerente deportivo rojiamarillo.

“Cuando llego a Herediano hice una planificación de todo, obviamente me decía este y este ya están contratados y yo ni era entrenador, al único que pido yo fue a Sergio Rodríguez, todos los demás ya estaban contratados”.

Incluso, asegura que en ningún momento llegó a pedir a Jurguens Montenegro, futbolista que pese a estar en Liberia ya tiene contrato asegurado con el Herediano para la próxima campaña.

“Lo de Jurguens ya él lo tenía y puede ser que tenga más jugadores… él (Jafet Soto) no le va a preguntar a uno, yo lo sé y todos lo sabemos, es la manera de gestionar de Fuerza Herediana y eso les ha dado éxito. Aunque yo no los quiera, ya estaban contratados, pero claramente Jurguens era un jugador que me hubiera gustado mucho volver a dirigir”, indicó.

Pese a esto, Vargas asegura estar agradecido con Herediano y sus dirigentes, pues le dieron la oportunidad de dirigir a su primer equipo tradicional en el país y está tranquilo, pues, a su criterio se marcha con la cabeza en alto, por lo que llegó a realizar.

“Aprendí mucho, esto fue no una escuela, más bien fue un postgrado y una maestría para mí. Muchas veces quitan un técnico teniendo muy malos resultados, pero conmigo fue lo contrario. Agradezco a Herediano porque me abrió las puertas de un gran equipo que con el que no pude alcanzar el sueño de lograr el bicampeonato”.

Jafet Soto será el nuevo técnico del Herediano, según oficializó el club este mismo lunes.

​