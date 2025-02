“Queremos su finca”: Extranjeros compran terrenos para revenderlos a sumas exorbitantes

En la zona del Chirripó, la compra de terrenos por parte de extranjeros ha generado un alza desproporcionada en los precios de la tierra. Propiedades que antes pertenecían a agricultores costarricenses, ahora se comercializan en valores millonarios, afectando el acceso a la vivienda para los locales.

Un ejemplo claro es una finca de cuatro hectáreas ofertada en un millón de dólares, destacando en su descripción que la mayoría de los vecinos son extranjeros. En muchos casos, los compradores dividen la propiedad y revenden parcelas a precios exorbitantes, multiplicando su inversión en poco tiempo.

Los compradores llegan a pagar desde 250 mil hasta un millón de dólares, dividen el terreno en cuatro partes y venden cada una a un millón de dólares, es decir, cuadruplican su inversión inicial.

Ulises Arias, uno de los pocos pobladores de San Gerardo de Rivas que se ha negado a vender su finca, ha recibido ofertas millonarias por su tierra. Sin embargo, su decisión es firme.

"En una ocasión, estando ordeñando las vacas a las 5 a. m. llegó una pareja [...] Yo dije: qué raro, por qué vendrán a esta hora. Me dijeron que venían a comprarme la finca y yo les pregunté por qué, si no la estaba vendiendo y me dicen: 'Pero nosotros queremos comprársela, a eso venimos'", explicó Arias.