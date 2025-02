Gentrificación en Rivas de Pérez Zeledón: ¿“Extranjeros” en su propia tierra?

Una canción de Bad Bunny retrata lo que ocurre en muchos países, donde la gentrificación ha convertido a los lugareños en extranjeros en su propia tierra. Esto se refiere al desplazamiento de los pobladores locales, por otros que tienen más dinero.

En Costa Rica esta cruda historia arrancó en las costas, donde las colonias extranjeras administran playas desde hace años; pero el fenómeno ya se extendió a la zona urbana y hasta la rural.

Esa es la realidad de Los Ángeles de Rivas, en Pérez Zeledón, un hermoso pueblo ubicado en las faldas del Cerro Chirripó. Ahí viven al menos 100 familias extranjeras, principalmente estadounidenses. Se dice que el 85% de los pobladores son extranjeros y que solo queda un 15% de ticos. “El problema no es que estén, es que no respeten la cultura. Vienen aquí imponiendo cosas que no deberían”, dijo uno de los entrevistados a Telenoticias.

Para comprar aquí, los foráneos piden a los vendedores de bienes raíces tres condiciones: nacientes de agua, río y vistas.

“El recurso hídrico es el principal atractivo que ellos están buscando. Ellos saben, tienen el conocimiento de lo que significa, el valor que tiene el agua en el mundo”, detalló Omar Elizondo, vecino de San Gerardo de Rivas.

En un pueblo donde no existe una Asada, un extranjero construye un acueducto privado. ¿Qué hacen el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) o la municipalidad ante situaciones como estas? El país tiene una ley de Aguas obsoleta, de más de 80 años, la cual ni siquiera contempla sanciones. Repase el reportaje completo de Telenoticias en el video adjunto.