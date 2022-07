¿Qué pasa si le hacen una multa por circular sin revisión técnica vehicular?

Desde el lunes anterior entró a regir la exoneración para que los usuarios con placas terminas en 7, 8 y 9 puedan circular sin tener la revisión técnica vehicular.



La idea es darles espacio a aquellos propietarios cuyos vehículos debían cumplir con ese requisito luego del 15 de julio, fecha en que acabó el contrato con la española Riteve.

¿Pero qué sucede con los demás vehículos que no fueron incluidos dentro de esa amnistía?

“Esas placas no deberían ser multadas y si fueran multadas esas sanciones deberían ser ilegales, porque sencillamente en este momento es imposible para mí llevar el carro a revisión. El mismo Estado me está impidiendo en este momento cumplir con mi obligación”, señaló Marco Ureña, socio de la firma Alta Batalla y experto en derecho administrativo.

“Todo el mundo debería estar protegido por esa exoneración, independientemente de la razón, porque es el mismo Estado el que me debería asegurar que yo pueda cumplir mis obligaciones. El Estado tuvo literalmente 20 años para planificar esto y no lo hizo y en este momento no sabemos cuándo se podrá”, añadió.

Idéntica posición defiende el exjuez de Tránsito Franz Korte.

Para él, las razones para no tener la revisión técnica al día pueden ser justificadas o no, pero la realidad es que, ahora mismo, nadie puede cumplir con ese requisito.

“Hay un principio legal que dice que nadie está obligado a lo imposible, entonces si no hay forma de hacer esa revisión, no podría tampoco multarse a nadie por no hacerla. El objetivo básico de la multa es el incumplimiento de una acción, y si esa acción no se puede realizar no por culpa del interesado sino del Estado, entonces estamos frente a una imposibilidad material y la infracción cae por su propio peso”, dijo el exjuez.