Este fue el cumplido de Gloria Trevi a Michael Rubí en su primer encuentro

El costarricense Michael Rubí es uno de los bailarines del nuevo formato de Teletica, Mira quién baila (MQB) y gracias a su talento y disciplina, hoy se divide entre las presentaciones con Janeth García, su pareja de baile en ese espacio, y ser bailarín de Gloria Trevi, en su gira Mi Soundtrack World Tour.



En una entrevista con Teletica.com, Rubí recordó su paso por Los Ángeles, California, y México como bailarín profesional, y cómo este recorrido y los formatos de Televisora de Costa Rica le sirvieron como trampolín para llegar al escenario de una de las artistas mexicanas más exitosas.



​"Empecé a bailar desde que tengo como 16 años, más o menos, que fue el primer encuentro que tuve con el baile y entendí que mi inteligencia, mi forma de entendimiento, es un poco más espacial, de movimiento, de acción. Yo quería ser bailarín, pero las personas me decían que no era una carrera seria, ¿cómo iba a vivir de eso? Muchas veces, me quise rendir, la gente decía que era vagabundería, que buscara un trabajo normal, pero mi sueño pudo más.

"Llegué a los formatos de Teletica, muy feliz, y en la última temporada de Dancing (With The Stars), gané con Lorna Cepeda. Lorna es una persona reconocida en el mundo del entretenimiento y que ella me dijera que yo era talentoso y viera algo diferente en mí, eso fue un impulso", recordó.