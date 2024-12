¡Una noche cargada de nostalgia y explosivos ritmos! Así fue la Gran Final de MQB

La pista del Estudio Marco Picado se llenó de ritmos latinos, ballroom, pero sobre todo nostalgia en la Gran Final de Mira quién baila (MQB), el nuevo formato de baile de Televisora de Costa Rica.

Naomy Valle ganó la primera temporada de Mira quién baila (MQB) Costa Rica. La boxeadora obtuvo un 34,91% de los votos del público. El segundo lugar lo obtuvo la creadora de contenido "Mimi" Ortiz con un 34,12% del apoyo de la audiencia.



El youtuber Diego Bravo obtuvo el tercer lugar con un 15,5% del apoyo y la exreina de belleza Lisbeth Valverde el cuarto puesto con el 15,47% de los votos.

El primer lugar recibirá $15.000 para su fundación, el segundo $7.000, el tercer puesto $5.000 y el cuarto lugar $3.000.



Ortiz representa a Territorio de Zaguates, Valle a la Fundación para el Desarrollo del Hospital Nacional de Niños, Valverde al centro de atención integral para personas adultas con discapacidad, ubicado en Santo Domingo de Heredia (Anampe) y Bravo al Tucan Rescue Ranch.



Los ganadores de la noche y con ello el galardón de la Pareja Wow, fue conseguido al ritmo de salsa y tango por Lisbeth Valverde y Javier Acuña, según indicó la jueza Isabel Guzmán al final de la gala. Ellos recibirán $1.000, que serán divididos entre la modelo y el bailarín.

Al ser las 7 p.m. la gala inició con un opening protagonizado por las estrellas y bailarinas que formaron parte de esta primera temporada del formato de baile, al ritmo de Training Season de Dua Lipa.

La primera famosa en presentarse fue Libni "Mimi" Ortiz, quien al ritmo de merengue y acompañada por su bailarín Yenier Jiménez iluminaron una vez más la pista del Estudio Marco Picado. El juez Isaac Rovira destacó que fue un baile fuerte y rápido, además le gustó que involucraran al público.

​ "Como he disfrutado de este merengue", añadió el español.

Con una emotiva coreografía de jazz lírico, al ritmo de Story of my life de One Direction, el youtuber Diego Bravo y su bailarina Yessenia Reyes presentaron su primer número de la noche. Mauricio Astorga destacó que se notó en la pista que disfrutó este número de baile y lo llamó "showman".

​"Llegas a una reconciliación con su pasado y abrazas el futuro. Muy bien construidos los personajes, muchas felicidades", indicó el juez tico.

Pese a su lesión en la costilla, la exreina de belleza Lisbeth Valverde y su coreógrafo Javier Acuña se presentaron al ritmo hiphop, con Umbrella de Rihanna en su primera presentación de la final. La jueza salvadoreña Isabel Guzmán destacó la energía que derrochó Valverde.



​Demostrando un nuevo talento en vivo: tocar guitarra eléctrica. Así inició el primer número de la boxeadora Naomy Valle, quien estuvo acompañada por su bailarín Erick Vásquez. Toni Costa la llamó como "una caja de sorpresas" y alagó la posición de sus piernas y giros durante la coreografía.

"Debo felicitar a Erick por el gran trabajo que ha hecho con Naomy. Excelente paso doble, hay que dar 'show' y elementos y los haz logrado", recalcó el español.

Con All of me y una profunda coreografía de contemporáneo, "Mimi" Ortiz y Yenier Jiménez abrieron la segunda ronda y bailes, número con el que conmovieron a la jueza salvadoreña.

"Muy bien, por más de Mimi", dijo Isabel Guzmán a la creadora de contenido. ​

Diego Bravo y Yessenia Reyes presentaron su segunda coreografía al ritmo de techo, con el son de un mix que puso a todos "a mover los pies", según el juez Rovira.

​"Los mejores bailarines del mundo tienen la capacidad de ser versátiles, como lo has hecho esta noche. El que quiere ganar, tiene que potenciar lo que mejor haces. Con esta coreografía lo has hecho", añadió el español.

El segundo número de la modelo Lisbeth Valverde y Javier Acuña fue al ritmo de salsa al son de Rankankan. El juez Costa destacó la rapidez de la coreografía y la llamó "una de las sorpresas de la temporada".

​"Me ha encantado. Está perfecta, está perfecta", acotó el valenciano.

Naomy y Erick regresaron al ritmo de hiphop, con un mix de las canciones Run the world, Anaconda y Bang bang. El juez tico destacó la versatilidad de Valle y subrayó que es un ejemplo para los jóvenes costarricenses, ya que es la menor en competencia.

Una vez más, "Mimi" Ortiz y Yenier Jiménez iniciaron la tercera ronda de bailes, al ritmo de salsa, género en el que Jiménez es experto y con el que se presentaron en la primera gala. Los jueces resaltaron la dedicación de la influencer y agradecieron siempre tomar en cuenta la retroalimentación "al pie de la letra". Rovira añadió que "no es fácil ser la favorita de la competencia, pero lo supiste manejar muy bien".

Naomy Valle y Erick Vásquez presentaron su último baile en la pista del Marco Picado. El sensual de contemporáneo al ritmo de I will always love you, de Whitney Houston, fue alagado por los jueces, quienes destacaron la disciplina de la atleta. Antes de este número, Valle recordó su paso por la competencia, destacando la semana en la que peleó en Liberia y estaba nominada. "Me quedé y ahora estoy en la final", dijo la menor del concurso.

La penúltima coreografía de la temporada estuvo a cargo de Lisbeth Valverde, al ritmo de Poker face de Lady Gaga con un explosivo tango.

La jueza salvadoreña destacó que ya la modelo se salió de su papel de Miss Costa Rica y "parece una bailarina". ​El juez Rovira recordó las dos nominaciones de la modelo, una fractura de nariz de Javier Acuña y su lesión de costilla en esta última semana. "Pese a todo eso no te has saltado un minuto de ensayo, ahí se nota tu esfuerzo", dijo el español.

Diego Bravo y Yessenia Reyes cerraron la noche al ritmo de pop, con la canción de Chayanne Fiesta en América. El juez Astorga destacó que Diego "dio un espectáculo toda la temporada". El resto de los jueces agradecieron el compromiso del creador de contenido y le indicaron que merece estar en la final.