Video: Coreógrafo tico brilla en gira de Gloria Trevi por Estados Unidos

17 de marzo de 2024, 8:20 AM

El coreógrafo costarricense, Michael Rubí, es uno de los seis bailarines que brilla junto a la artista mexicana Gloria Trevi en su gira por Estados Unidos, llamada Mi Sountrack on Tour.

¿Cómo se dio esta oportunidad para el tico? Rubí, a quien se le conoce en el país por haber sido parte de los formatos de Teletica, Dancing With The Stars y Tu Cara me Suena, decidió irse a vivir a México en junio del año pasado.