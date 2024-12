Naomy Valle confiesa que su nominación fue un "impulso para ganar MQB"

Este domingo, la boxeadora Naomy Valle y su bailarín Erick Vásquez se coronaron como los ganadores de la primera temporada de Mira Quién Baila Costa Rica (MQB), tras obtener un 34,91% de los votos del público. Teletica.com conversó con Valle, quien señaló que haber quedado nominada en la quinta gala fue lo que la impulsó a ganar la competencia de baile.

"Definitivamente, hay una Naomy nueva después de esta experiencia. Entré en mi modo competitivo, porque así soy por mi formación deportiva. Cuando me nominaron y señalaron lo que hice mal, dije: 'Bueno, lo voy a mejorar, porque no voy a salir'. Fui trabajando en mis fallas y creo que eso fue clave como un impulso para ganar. Además del apoyo de la gente, que siempre estuvo ahí. Este gane no es solo mío, es también gracias al público que creyó en mí", subrayó.

​"La verdad, todavía tengo los sentimientos a flor de piel. Estoy super feliz y muy agradecida. Fue un proceso de mucha dedicación, ya que entrenar y bailar al mismo tiempo fue muy difícil. Pero yo dije: 'Si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien'. Entonces di todo lo que pude en cada baile, y gracias a Dios a la gente le gustó mucho. Estoy muy feliz de que me hayan elegido como la ganadora de esta primera temporada. Aunque fue un proceso largo, me esforcé al máximo y estoy orgullosa del resultado.

​Valle agradeció la oportunidad de mostrar una faceta más allá de la atleta, la boxeadora o "la hermanita de Yokasta Valle".