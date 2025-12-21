Plantel de Alajuelense brilló de camino a la 31

Para alzar la Copa 31, Alajuelense contó con una planilla llena de las variantes necesarias para sortear varias competiciones de manera simultánea.

La Liga no solo se coronó en el Apertura 2025, también se dejó la Recopa y el tricampeonato de la Copa Centroamericana.

En cada línea, los de Óscar Ramírez encontraron un bastión para este esperado festejo.

En el marco, Washington Ortega volvió a ser figura, aunque esta vez compartió reflectores con el joven Bayron Mora, héroe en los penales del tricampeonato en Concacaf.

En la zaga, sin lugar a dudas, el punto alto fue Alexis Gamboa, quien además de referente ha portado el gafete de capitán.

La media tuvo como timonel a Celso Borges. El veterano demostró seguir a buen nivel en el fútbol nacional y fue garantía durante el semestre.

El ataque manudo mostró varias caras destacadas. Luis Ronaldo Cisneros y Anthony Hernández aportaron como revulsivos, pero quien se llevó todas las miradas —suficientes para asegurar un contrato en el exterior— fue Kenyel Michel, quien dará el salto a la MLS gracias a sus condiciones futbolísticas.