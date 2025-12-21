¡Desahogo rojinegro! Así festejaron los protagonistas al título 31 de la Liga

Alajuelense volvió a sonreír y por fin volvió a lo más alto de la Primera División al vencer 3-1 a Saprissa y obtener así su título 31 en su historia.

El cetro llega tras cinco años de sequía en el ámbito local, por lo que los jugadores lo festejaron a todo lo alto y ni que decir la afición que invadió de inmediato la gramilla del Morera Soto para gritar “Liga campeón”, algo que no ocurría desde el 2013, pues su último título del 2020 lo lograron en plena pandemia.

Así reaccionaron los diversos protagonistas del nuevo monarca nacional:

Alejandro Bran.

“Trabajamos todo el torneo por esto y darle toda la honra y gloria a Dios que me dio toda la fuerza para levantarme en este semestre”.

Anthony Hernández.

“Esta afición se lo merece y dar la honra a Dios, va dedicada a la familia y a toda esta gente que siempre nos apoyo”.

Fernando Piñar.

“Inolvidable, una noche inolvidable. Esto va para mi familia en Guanacaste, significa mucho este torneo, me sabe a gloria por ser nuestro principal rival y va hasta el cielo, dedicado hasta allá. (En enero anterior sufrió la muerte de su novia).

Rónald Matarrita.

“Sin palabras esta afición ha aguantado mucho, al igual que yo, al ver a toda esta gente llorando, la verdad no tienen ningún sentido.

“Lo trabajamos mucho y muy agradecido con la gente.

“El último campeonato lo había ganado con el Machillo, así que él es un ídolo para nosotros.

“Al fin pude tener la regularidad y trabajé mucho y espero seguir subiendo de nivel”.

Santiago Van der Putten.

“¡Que rico sabe, Liga Campeón!”

Washington Ortega.

“Lo celebro muchísimo. Mirá la gente una locura, se lo merecen después de mucho tiempo, mucho tiempo para lograr muchas cosas,

“Estábamos seguro de lo que él (Bayron Mora) puede dar, él es una gran persona y bueno pude estar, hoy me filtré pero no pude, lo intenté por todos los medios y no pude”

Alexis Gamboa.

“Lo intentábamos y lo intentábamos hasta que lo logramos. Hemos hecho historia, logramos el torneo local y agracecidos con Dios y a toda esta gente que nos ha apoyado, así como toda la familia.

“Para mí no es importante mi rendimiento individual, lo importante es poder levantar el título y celebrar como hoy.

“Siempre trabajamos y había detalles que teníamos que mejorar y gracias a Dios a toda esta gente.



