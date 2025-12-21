31: el número mágico que alcanzó la Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense tuvo que esperar desde el Apertura 2020 para volver a celebrar un título. Lo aseguró este sábado en el Alejandro Morera Soto, ante Saprissa.

Este logro coloca a los manudos, junto a Herediano, en la segunda casilla de los equipos más ganadores del balompié nacional.

El primer lugar lo ocupa Saprissa, con 40 campeonatos.

Por detrás de los actuales campeones y de los rojiamarillos aparecen La Libertad, con seis títulos, y Cartaginés, con cuatro. Orión es el otro club con más de uno, ya que suma dos en sus vitrinas.

La lista de 14 campeones la completan Puntarenas, San Carlos, Coronado y Pérez Zeledón.

Universidad de Costa Rica, Carmelita, Liberia y Brujas cierran el cuadro de honor.