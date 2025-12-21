Lo más destacado
Joseph Joseph: “Ni sé qué decir, estoy muy feliz”
Quién más si no es él: Óscar Ramírez le da la ansiada 31 a la Liga
Acaba la sequía: La Liga esta vez sí festeja con su gente
¡Explosión rojinegra! La 31 ya es de Alajuelense
31: el número mágico que alcanzó la Liga Deportiva Alajuelense
Son 14 equipos los que han logrado campeonatos en el fútbol tico de Primera División.
Alajuelense tuvo que esperar desde el Apertura 2020 para volver a celebrar un título. Lo aseguró este sábado en el Alejandro Morera Soto, ante Saprissa.
Este logro coloca a los manudos, junto a Herediano, en la segunda casilla de los equipos más ganadores del balompié nacional.
El primer lugar lo ocupa Saprissa, con 40 campeonatos.
Por detrás de los actuales campeones y de los rojiamarillos aparecen La Libertad, con seis títulos, y Cartaginés, con cuatro. Orión es el otro club con más de uno, ya que suma dos en sus vitrinas.
La lista de 14 campeones la completan Puntarenas, San Carlos, Coronado y Pérez Zeledón.
Universidad de Costa Rica, Carmelita, Liberia y Brujas cierran el cuadro de honor.
Joseph Joseph: “Ni sé qué decir, estoy muy feliz”
El presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, celebró en cancha con jugadores y aficionados la copa 31 de los manudos.
El directivo, al igual que el resto de la feligresía eriza, estaba muy emocionado por el logro del equipo.
“Sin palabras, súper feliz, ni sé qué decir, estoy muy feliz. Imaginé mucho este momento, muchas, muchas veces”, dijo Joseph.
Para el presidente manudo, el campeonato hace que valga la pena todo el esfuerzo.
Quién más si no es él: Óscar Ramírez le da la ansiada 31 a la Liga
Como dice la popular canción futbolera: Que de la mano de Óscar Ramírez toda la vuelta vamos a dar... Y así fue. El Macho trajo la llave para la ansiada copa 31 para la Liga.
Nadie más... solo él podía alcanzar semejante triunfo y acabar con la sequía a nivel nacional.
El experimentado estratega demostró, una vez más, que sabe cómo manejar una serie final y con todo su manejo de camerino y su trabajo día a día consiguió dejar un doblete histórico.
Acaba la sequía: La Liga esta vez sí festeja con su gente
La 31 llegó y con ella la felicidad y el éxtasis rojinegro. La Liga es campeón nacional de la mano de Óscar Ramírez. Esta vez, el título sí se festeja con su gente, en media calle y todos siendo uno solo.
Contrario a todo lo que se vivió en diciembre 2021, cuando se alcanzó la 30, esta vez todo fue algaragía.
En diciembre 2021 el país estaba con restricciones del covid-19, pero todo eso quedó en la historia y ya es pasado.
Incluso, la manera de festejar entre los jugadores y cuerpo técnico fue con distancia, diferente, y no hubo fiesta en las calles de Alajuela por las medidas sanitarias.
¡Explosión rojinegra! La 31 ya es de Alajuelense
En la Liga Deportiva Alajuelense todo es fiesta: la 31 es rojinegra y los erizos celebran haber derrotado a Saprissa por marcador de 3-1.
La primera parte fue muy similar a lo que se vio en el Ricardo Saprissa el miércoles anterior: un equipo local empujado por sus seguidores y que abrió el marcador.
Esta vez fue Luis Ronaldo Cisneros quien hizo explotar a los aficionados rojinegros. El mexicano apareció en el área ante Alvarado, quien nuevamente se vio mal, para de cabeza poner el 1-0.