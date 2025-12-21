Quién más si no es él: Óscar Ramírez le da la ansiada 31 a la Liga

Como dice la popular canción futbolera: Que de la mano de Óscar Ramírez toda la vuelta vamos a dar... Y así fue. El Macho trajo la llave para la ansiada copa 31 para la Liga.

Nadie más... solo él podía alcanzar semejante triunfo y acabar con la sequía a nivel nacional.

El experimentado estratega demostró, una vez más, que sabe cómo manejar una serie final y con todo su manejo de camerino y su trabajo día a día consiguió dejar un doblete histórico.

La Liga del Macho festejó el cetro en Copa Centroamericana y también la 31 a nivel nacional: ¿Qué más se le puede pedir?

Gran manejo de vestuario, excelente lectura de juego y sin polémicas innecesarias frente a las cámaras y micrófonos: así fue como Ramírez trabajó fuerte para que su regreso al banquillo trajera con el tiempo grandes alegrías rojinegras.

Este diciembre será diferente para el aficionado manudo, pues será con tamal, Navidad y con dos títulos importantes.

El Macho llegó al banquillo rojinegro desde el 18 de abril. La firma fue por 14 meses, por lo que aún le resta vínculo contractual.

Ramírez ha festejado seis títulos nacionales, una Supercopa y una Recopa. Además, acaba de celebrar la Copa Centroamericana.