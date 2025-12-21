¡Explosión rojinegra! La 31 ya es de Alajuelense

﻿En la Liga Deportiva Alajuelense todo es fiesta: la 31 es rojinegra y los erizos celebran haber derrotado a Saprissa por marcador de 3-1.

La primera parte fue muy similar a lo que se vio en el Ricardo Saprissa el miércoles anterior: un equipo local empujado por sus seguidores y que abrió el marcador.

Esta vez fue Luis Ronaldo Cisneros quien hizo explotar a los aficionados rojinegros. El mexicano apareció en el área ante Alvarado, quien nuevamente se vio mal, para de cabeza poner el 1-0.

<span id="selectionBoundary_1766285432136_9052519072484104" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Sin embargo, la superioridad de los dirigidos por Óscar Ramírez no se tradujo en más goles y los tibaseños encontraron el descuento en tiempo de reposición.

Kenay Myrie aprovechó un mal rechazo y, de chilena, silenció el Morera Soto.





La dinámica en la segunda parte fue similar a los primeros 45 minutos: La Liga atacaba y Saprissa buscaba capear la tormenta y salir de contra.

El encargado de poner el 2-1 fue Fernando Piñar, quien aprovechó otro error de Alvarado para sentenciar el encuentro.

<span id="selectionBoundary_1766285454766_24542902879144746" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Era el minuto 73 y los manudos supieron aguantar la ventaja, es más, Anthony Hernández puso el tercero, mientras la grada celebró cada segundo para volver a festejar el cetro, por primera vez desde 2020.