Joseph Joseph: “Ni sé qué decir, estoy muy feliz”

El presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, celebró en cancha con jugadores y aficionados la copa 31 de los manudos.

El directivo, al igual que el resto de la feligresía eriza, estaba muy emocionado por el logro del equipo.

“Sin palabras, súper feliz, ni sé qué decir, estoy muy feliz. Imaginé mucho este momento, muchas, muchas veces”, dijo Joseph.

Para el presidente manudo, el campeonato hace que valga la pena todo el esfuerzo.

“Por supuesto que vale la pena, es un proyecto muy grande. Hace dos días se graduaron 30 muchachos, muchos con títulos universitarios y otros de noveno”, mencionó el presidente.

“Fue un partido intenso y la verdad que cuando íbamos 1-0 nos empataron y eso fue como un balde de agua fría, pero al final fuimos campeones”, concluyó.