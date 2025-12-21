Acaba la sequía: La Liga esta vez sí festeja con su gente

La 31 llegó y con ella la felicidad y el éxtasis rojinegro. La Liga es campeón nacional de la mano de Óscar Ramírez. Esta vez, el título sí se festeja con su gente, en media calle y todos siendo uno solo.

Contrario a todo lo que se vivió en diciembre 2021, cuando se alcanzó la 30, esta vez todo fue algaragía.

En diciembre 2021 el país estaba con restricciones del covid-19, pero todo eso quedó en la historia y ya es pasado.

Incluso, la manera de festejar entre los jugadores y cuerpo técnico fue con distancia, diferente, y no hubo fiesta en las calles de Alajuela por las medidas sanitarias.

Ahora todo es felicidad conjunta, abrazos van y vienen con su afición y entre los protagonistas.

La 31 está en casa, en las vitrinas del Morera Soto y con mucho merecimiento, luego de vencer a Saprissa en la disputa por el cetro.