Óscar Ramírez: “Soy solo uno más”

El técnico Óscar Ramírez sigue sumando cetros con Alajuelense. El Macho es sin lugar a dudas uno de los rojinegros más grandes de la historia, aunque él no lo crea así.

“Soy solo uno más”, subrayó el timonel.

Ramírez fe claro en señalar uno de los puntos más importantes para el éxito del equipo.

“Que todos entendiéramos que éramos uno, que había que aportar, cero ego”, añadió.

El Macho destacó lo complicado que ha sido llevar el Apertura y la Copa Centroamericana al mismo tiempo.

“Nos ayudó en el tema del carácter”, comentó acerca del tricampeonato de Concacaf.

“La humildad, nunca nos vanagloriamos y fuimos partido a partido. El grupo nunca habló mal de un rival y fuimos paso a paso”, mencionó sobre cómo se ha comportado su equipo.