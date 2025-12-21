Las voces de Saprissa tras la derrota

Saprissa suma tres certámenes sin levantar la copa. Este sábado cayeron en el Morera Soto 3-1 y el Apertura 2025 se les escapó.

Esto dijeron los morados cuando salieron a recoger su medalla del segundo lugar.

David Guzmán

A veces las cosas no salen como uno quería.

Luchamos, dimos el máximo esfuerzo, es un partido cerrado y al final hay que felicitar a Alajuelense.

Reconocemos que no ganamos y hay que trabajar.

Aruel Rodríguez

Dolidos y pidiéndole disculpas a la afición.

Erick Lonnis

Creo que competimos bien y felicitamos a la Liga, que ganó bien.

Hay que reconocer que hubo una final sin contratiempos.

Felicito a Óscar Ramírez, el cuerpo técnico, la directiva y la afición.

Vamos a seguir analizando y haciendo las cosas de la mejor manera de cara al próximo torneo.