Lo más destacado
Bayron Mora: El amuleto de la Liga en los títulos de este semestre
Celso Borges: "Estoy sin palabras. Romper una sequía siempre es difícil"
¡Desahogo rojinegro! Así festejaron los protagonistas al título 31 de la Liga
31: el número mágico que alcanzó la Liga Deportiva Alajuelense
Joseph Joseph: “Ni sé qué decir, estoy muy feliz”
Quién más si no es él: Óscar Ramírez le da la ansiada 31 a la Liga
Acaba la sequía: La Liga esta vez sí festeja con su gente
¡Explosión rojinegra! La 31 ya es de Alajuelense
Las voces de Saprissa tras la derrota
Los morados suman tres torneos sin levantar la copa
Saprissa suma tres certámenes sin levantar la copa. Este sábado cayeron en el Morera Soto 3-1 y el Apertura 2025 se les escapó.
Esto dijeron los morados cuando salieron a recoger su medalla del segundo lugar.
David Guzmán
A veces las cosas no salen como uno quería.
Luchamos, dimos el máximo esfuerzo, es un partido cerrado y al final hay que felicitar a Alajuelense.
Reconocemos que no ganamos y hay que trabajar.
Aruel Rodríguez
Dolidos y pidiéndole disculpas a la afición.
Erick Lonnis
Creo que competimos bien y felicitamos a la Liga, que ganó bien.
Hay que reconocer que hubo una final sin contratiempos.
Felicito a Óscar Ramírez, el cuerpo técnico, la directiva y la afición.
Vamos a seguir analizando y haciendo las cosas de la mejor manera de cara al próximo torneo.
Bayron Mora: El amuleto de la Liga en los títulos de este semestre
Hace menos de un mes el nombre de Bayron Mora no aparecía en el radar de muchos.
Celso Borges: "Estoy sin palabras. Romper una sequía siempre es difícil"
Celso Borges expresó su profunda emoción luego de que Alajuelense conquistara el campeonato nacional, un logro que puso fin a una sequía de cinco años sin títulos de liga y que significó la estrella número 31 en la historia del club rojinegro.
El experimentado volante calificó la consagración como “importantísima para todo el club” y extendió su felicitación a la dirigencia, el cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan día a día en la institución.
¡Desahogo rojinegro! Así festejaron los protagonistas al título 31 de la Liga
Alajuelense volvió a sonreír y por fin volvió a lo más alto de la Primera División al vencer 3-1 a Saprissa y obtener así su título 31 en su historia.
El cetro llega tras cinco años de sequía en el ámbito local, por lo que los jugadores lo festejaron a todo lo alto y ni que decir la afición que invadió de inmediato la gramilla del Morera Soto para gritar “Liga campeón”, algo que no ocurría desde el 2012, pues su último título del 2020 lo lograron en plena pandemia.
31: el número mágico que alcanzó la Liga Deportiva Alajuelense
Alajuelense tuvo que esperar desde el Apertura 2020 para volver a celebrar un título. Lo aseguró este sábado en el Alejandro Morera Soto, ante Saprissa.
Este logro coloca a los manudos, junto a Herediano, en la segunda casilla de los equipos más ganadores del balompié nacional.
El primer lugar lo ocupa Saprissa, con 40 campeonatos.
Por detrás de los actuales campeones y de los rojiamarillos aparecen La Libertad, con seis títulos, y Cartaginés, con cuatro. Orión es el otro club con más de uno, ya que suma dos en sus vitrinas.
Joseph Joseph: “Ni sé qué decir, estoy muy feliz”
El presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, celebró en cancha con jugadores y aficionados la copa 31 de los manudos.
El directivo, al igual que el resto de la feligresía eriza, estaba muy emocionado por el logro del equipo.
“Sin palabras, súper feliz, ni sé qué decir, estoy muy feliz. Imaginé mucho este momento, muchas, muchas veces”, dijo Joseph.
Para el presidente manudo, el campeonato hace que valga la pena todo el esfuerzo.
Quién más si no es él: Óscar Ramírez le da la ansiada 31 a la Liga
Como dice la popular canción futbolera: Que de la mano de Óscar Ramírez toda la vuelta vamos a dar... Y así fue. El Macho trajo la llave para la ansiada copa 31 para la Liga.
Nadie más... solo él podía alcanzar semejante triunfo y acabar con la sequía a nivel nacional.
El experimentado estratega demostró, una vez más, que sabe cómo manejar una serie final y con todo su manejo de camerino y su trabajo día a día consiguió dejar un doblete histórico.
Acaba la sequía: La Liga esta vez sí festeja con su gente
La 31 llegó y con ella la felicidad y el éxtasis rojinegro. La Liga es campeón nacional de la mano de Óscar Ramírez. Esta vez, el título sí se festeja con su gente, en media calle y todos siendo uno solo.
Contrario a todo lo que se vivió en diciembre 2021, cuando se alcanzó la 30, esta vez todo fue algaragía.
En diciembre 2021 el país estaba con restricciones del covid-19, pero todo eso quedó en la historia y ya es pasado.
Incluso, la manera de festejar entre los jugadores y cuerpo técnico fue con distancia, diferente, y no hubo fiesta en las calles de Alajuela por las medidas sanitarias.
¡Explosión rojinegra! La 31 ya es de Alajuelense
En la Liga Deportiva Alajuelense todo es fiesta: la 31 es rojinegra y los erizos celebran haber derrotado a Saprissa por marcador de 3-1.
La primera parte fue muy similar a lo que se vio en el Ricardo Saprissa el miércoles anterior: un equipo local empujado por sus seguidores y que abrió el marcador.
Esta vez fue Luis Ronaldo Cisneros quien hizo explotar a los aficionados rojinegros. El mexicano apareció en el área ante Alvarado, quien nuevamente se vio mal, para de cabeza poner el 1-0.