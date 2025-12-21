Celso Borges: "Estoy sin palabras. Romper una sequía siempre es difícil"

Celso Borges expresó su profunda emoción luego de que Alajuelense conquistara el campeonato nacional, un logro que puso fin a una sequía de cinco años sin títulos de liga y que significó la estrella número 31 en la historia del club rojinegro.

El experimentado volante calificó la consagración como “importantísima para todo el club” y extendió su felicitación a la dirigencia, el cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan día a día en la institución.

El capitán manudo reconoció que romper una racha negativa siempre implica un reto mayor.

“Palabras no tengo, hay mucha emoción. Romper una sequía siempre es difícil y significa mucho para nosotros, pero para toda esta gente es increíble”, afirmó Borges, visiblemente conmovido por la respuesta de la afición tras el campeonato.

En su análisis deportivo, el volante resaltó el rendimiento colectivo mostrado a lo largo de la serie final, con especial énfasis en el orden defensivo. Según explicó, el equipo realizó un trabajo sólido en todas sus líneas, reflejo de la madurez alcanzada y del esfuerzo sostenido durante la semana a semana del torneo.

Borges también valoró el crecimiento del grupo y la importancia de la experiencia en instancias decisivas. “Siempre ganar un título es importante, el primero es muy lindo y este también”, señaló, destacando que el equipo mostró carácter y serenidad en los momentos clave para cerrar la temporada con éxito.

El futbolista no dejó de reconocer el papel de los entrenadores que han marcado el proceso reciente del club.

Mencionó como figuras fundamentales a Óscar Ramírez, así como a Alexandre Guimarães Carevic y a su padre, Alexandre Guimarães, subrayando que todos aportaron para construir el camino que hoy culmina con el campeonato.

Finalmente, Borges resaltó la resiliencia del equipo y de la afición tras golpes deportivos anteriores.

“Nos hemos podido levantar de momentos durísimos. Lo que uno añora es ver contenta a tanta gente por el trabajo de uno”, concluyó, agregando que haber logrado “ganarlo todo” en el año confirma que Alajuelense atraviesa un proceso sólido y bien encaminado.



