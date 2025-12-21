Bayron Mora: El amuleto de la Liga en los títulos de este semestre

Hace menos de un mes el nombre de Bayron Mora no aparecía en el radar de muchos.

Si acaso había debutado con los rojinegros en el primer equipo, pero desde la llegada de Washington Ortega al equipo, pensar en una oportunidad era difícil.

Por eso, cuando se confirmó la baja del charrúa por lesión el pasado 23 de noviembre, el temor vino para más de uno.

Pero con un gran aplomo, Bayron Mora saltó a la final ante Xelajú y terminó convirtiéndose en el héroe en la tanda de penales.

Desde ahí comenzó su propia historia.

Tras el primer título internacional y siendo protagonista, el joven de Paso Canoas de 22 años comenzó a “volar” bajo los tres palos al punto de ganarse el cariño de la afición.

Washington Ortega volvió a la titularidad para la ida, pero terminó con problemas en el empate 2-2 en Tibás.

Este sábado el uruguayo saltaba nuevamente titular, pero en el calentamiento volvió a resentirse y quedó fuera entre lágrimas.

Otra vez fue el turno de Mora, quien fue un punto decisivo en el título, un amuleto para una sequía de cinco años.

“Estábamos seguro de lo que él (Bayron Mora) puede dar. Él es una gran persona y bueno, pude estar, hoy me filtré, pero no pude, lo intenté por todos los medios y no pude”, reaccionó el portero Ortega.

Primero se lució con un tapadón a Fidel Escobar, luego una al costado a Mariano Torres y cerró su enorme noche con una tapada de lujo al 66’ a Joseph Mora.

Sin duda fue el amuleto de la buena suerte en los dos títulos del semestre, pero además demostró que no cualquiera de los dos escenarios no le quedó nada grande y más bien se perfila un futuro prometedor.