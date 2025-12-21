Alajuelense cierra con broche de oro un semestre lleno de títulos

En la casa de la Liga Deportiva Alajuelense todo es fiesta. Este sábado, los manudos se impusieron a Saprissa y se coronaron campeones del Apertura 2025.

La Copa 31 llegó para cerrar un semestre en el que la Liga solo hizo una cosa: cosechar campeonatos.

Todo inició con la Recopa ante Herediano. Tras una jugada de táctica fija al 85’, Alexis Gamboa aprovechó un despeje en el área florense para concretar el único gol del juego y arrancar el semestre con una gran sonrisa.

En el camino llegó un Apertura en el que los de Óscar Ramírez dominaron, al tiempo que avanzaban en la Copa Centroamericana.

A inicios de este mes, los manudos consiguieron su tricampeonato en Concacaf. Los rojinegros igualaron 1-1 con Xelajú en el tiempo reglamentario y triunfaron por penales 4-3, con un destacado trabajo del portero suplente Bayron Mora, quien sustituyó al lesionado Washington Ortega y terminó siendo el héroe de la noche al detener dos lanzamientos.

Con dos títulos en el bolsillo, era hora de buscar el ansiado campeonato nacional.

La 31 se consiguió este sábado ante Saprissa, generando una explosión de felicidad entre la feligresía manuda, que hoy celebra tres logros diferentes.