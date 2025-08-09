Óscar Ramírez ve al Herediano como un nuevo clásico: "Ya no solo Alajuelense-Saprissa"

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, opinó que el clásico ya no solo es Alajuelense-Saprissa sino que ahora también se metió Herediano.

"Herediano es uno de los rivales directos por el tema de la confianza, creo que va a hacer un lindo partido, hay cosas recientes y creo que ya se ha vuelto como un clásico importante a nivel de Costa Rica, ya no solo Alajuela-Saprissa, si no que ahora entra Heredia con su empuje en los últimos años, nos tocará y la idea es sacar el triunfo", comentó Ramírez.

Hay que recordar que ahora el Team aventajó a la Liga en títulos nacionales al conseguir el cetro 31, mientras que los rojinegros tienen 30.

"El partido de mañana contra Herediano tenemos algo reciente como la pasada final y entendemos lo que Jafet nos puede mostrar, con lo que se viene trabajando es difícil con estos calendarios, pero manteniendo el equipo que ha venido sosteniendo el torneo", añadió el estratega.

Además, el Macho expresó que lo cambia es que el cuadro rojiamarillo cambió de entrenador y ahora tocará enfrentar a Jafet Soto.

Este partido será este domingo a las 5 p. m. en el estadio Morera Soto.