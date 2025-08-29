Partido Alajuelense-Cartaginés será el 11 de octubre

El partido Alajuelense contra Cartaginés en el Morera Soto se jugará el 11 de octubre a las 8 p. m.

Así lo anunció, la tarde de este viernes, el Comité de Competición de Unafut.

“El Comité de Competición recibió una nota de Liga Deportiva Alajuelense, mediante la cual solicita la modificación de la reprogramación”, informó el departamento de prensa de Unafut.

El juego estaba previsto para el miércoles, pero Alajuelense perdería a cuatro jugadores por estar en la Selección Nacional.

Los futbolistas rojinegros que están en la Tricolor son: Alexis Gamboa, Sanitago Vaan der Putten, Alejandro Bran y Creicher Pérez.

El encuentro debió jugarse el fin de semana anterior, pero por los compromisos de Copa Centroamericana se reprogramó.