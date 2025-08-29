Miguel Herrera analizó posible salida de Van der Putten al Barcelona B

El técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, destacó las cualidades que ponen al defensa Santiago Van der Putten en la mira del Barcelona B.

“Tiene mucho carácter, es un tipo que habla, con mucha presencia. Marca igual a un centrodelantero con mayor nombre o a un chavillo y tiene personalidad para salir con la pelota. Es un pasito a estar con el primer equipo del Barcelona”, señaló el mexicano.

Herrera, quien desde el primer día con La Tricolor ha preferido a los legionarios, explicó que esta es una gran posibilidad para el joven tico.

“Me parece que hoy y desde que llegué la base es los de afuera y lo han hecho bien”, añadió.

El técnico también explicó la situación de otros futbolistas convocados para los juegos eliminatorios:

Creichel Pérez y Sebastián Acuña: “Estuvimos trabajando con ellos. Acuña cerró bien el torneo pasado y empezó bien este. Creichel nos llama la atención; la competencia no le había permitido estar de inicio y era un revulsivo, pero ahora empieza y levantó la mano”.

Kenneth Vargas y Jeyland Mitchell: “Vargas se lesionó y hoy está al 100%. Por eso Mitchell no viene; el equipo nos dijo que no está listo. Vargas me ha llenado el ojo y marca diferencia cuando entra”.

Alonso Martínez: “Alonso ya es relevante, hizo goles con nosotros. A veces tiene para hacer el gol y ve al defensa, y se la da a alguien mejor ubicado. Esa madurez que muestra la explota en su equipo siendo un jugador muy importante”.