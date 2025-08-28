Óscar Ramírez: "Los equipos vienen con una motivación extra cuando juegan ante el bicampeón"

El técnico de Alajuelense, Óscar Ramírez, analizó el pase a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana tras derrotar 1-0 ante el Antigua de Guatemala, en el estadio Morera Soto.

Estas fueron las declaraciones de Ramírez:

Análisis del estilo de juego de la Liga: Este partido es el cuarto de Copa Centroamericana, yo quisiera un poquito más, pero con esto me está quedando muy claro que los equipos vienen con una motivación extra cuando juegan ante el bicampeón.

El factor emotivo no se puede ver, la motivación que tienen ellos de venir a jugar a Alajuela. Se nos han hecho partidos muy complejos. Estos han sido partidos complejos y gracias a Dios lo que hablábamos el mes de agosto ya va terminando y hemos cumplido con la meta. El campeonato nacional está apretado y en Centroamericana pasamos a la segunda ronda y esto es importante.

Foco de atención, orden defensivo o que no anota mucho: Yo les puedo decir a ustedes, construir un equipo a mi manera, estoy recibiendo un equipo y trabajar sobre una idea lleva su proceso, es un proceso que tengo que llevar sabiendo que este agosto iba a ser así, los equipos se arman de atrás para adelante, si nos meten pocos goles quiere decir que estamos estables.

Hemos recuperado a Suárez, Celso comenzó con lesión, ya se estabiliza, Bran, quien es el otro muchacho muy constante de torneo a torneo y creo que ustedes tal vez no le dan valor es que somos un equipo que las variantes nos dan un plus. Hoy entra Ruiz y Hernández y nos da el gol, ver a Joel a mí me encanta verlo ahora, verlo ya recuperado. Tal vez no es tan rápido como la gente quiere, pero el cierre será importante y ahí ya se verá si fue bueno o malo.

La forma de juego: Si ustedes me hablan por forma, hay un tema de organización de defensa media y tal vez hoy lo que es un buen centro es medio gol, hoy se nos da, lo he venido hablando y ya hoy se nos premia con eso. La forma... si yo hubiera ganado 3-0 ustedes me dicen que todo está bien, contemplen esta gente de Antigua es presionante, tiene buenos paseadores.

El hecho de motivación de ser bicampeones, si se ven los videos, yo no vuelvo a ver videos, esto es un engaño, me encuentro un equipo paseador, este no es el equipo que vimos contra Plaza Amador y Alianza, muchas veces Alajuela contundente, se está llegando y en algún momento se abrirá un 2-0 o un 3-0. Aquí se están acumulando años anteriores y a los muchachos cuando no llega un gol ya los están silbando. Se está haciendo un buen trabajo.

Presión en el banquillo: No sé cuándo inventaron las redes sociales, pero yo no tengo. Es una cosa que me da tranquilidad, cuando llego donde mis papás que a él le gusta ver programas y yo le digo que lo apague. El cuerpo técnico está barajando y eso me da estabilidad. Sabemos por dónde vamos, me siento tranquilo.

Sé que va a costar, esa carga de los cinco años está ahí y hay que ver cómo la vamos sacando poco a poco. Yo creo que ser bicampeones centroamericanos en un momento se ha dejado, la gente por el tema de la chota está empecinada por el nacional, pero ahora que lo estoy viendo yo creo que es una buena labor. Lo nacional se nos ha ido por cositas pequeñas. Todo eso tiene un valor y un peso, pero lastimosamente no se le ha dado valor a esto.

Clásico nacional: Ahora que terminé hablando con los muchachos les remarqué la importancia de los que entran de cambio. Alá va a ser el partido de ellos para salir del bache, va a ser un partido muy motivante para ellos, nosotros tenemos que tener las mismas ganas. Va a ser un partido emotivo, clásico, de cero descuidos y aprovechar la que tengamos.