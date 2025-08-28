La Liga logra clasificación en Copa Centroamericana al mejor estilo de Óscar Ramírez

Al mejor estilo de Óscar Ramírez, sacando adelante un partido apretado, rudo, con mucho orden y equilibrio. Con un 1-0 típico del Macho Ramírez. Así fue como la Liga logró el boleto a la siguiente ronda de Copa Centroamericana frente al Antigua.

El juego fue pasado por agua en el Morera Soto, pero no impidió la presencia de aficionados.

El juego tuvo dos etapas: una primera parte donde el equipo guatemalteco llevó verdadero peligro al arco de Washington Ortega y un segundo tiempo donde la Liga llegó al final y fue certero.

Un solitario gol de cabeza de Anthony Hernández, al 83', le dibujó una sonrisa al liguismo para mantener vivo el sueño del tricampeonato en este torneo.

Alajuelense tuvo una noche de puro equilibrio, solidez defensiva y golpear en el momento justo: cuando su rival ya no tenía cómo revertir el marcador.

A la Liga le bastaba el empate, pero con los tres puntos garantizaron de mejor forma su boleto a segunda ronda.

Incluso, al 70' Joel Campbell ingresó de cambio, ya totalmente recuperado de su lesión que mantuvo alejado de las canchas los últimos partidos.

La contundencia fue vital para los intereses de la Liga y llevar el juego donde querían.

Ahora, Macho Ramírez y compañía se avocan al clásico nacional de este sábado a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.