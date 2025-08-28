Anthony Hernández saborea su gol y piensa en el clásico

El delantero de Alajuelense, Anthony Hernández, se mostró contento luego de anotar el gol del triunfo 1-0 ante Antigua por Copa Centroamericana.

"Esto va por la afición, va por ellos. Esto da confianza para lo que viene, es muy bonito anotar", comentó Hernández en la entrevista flash en la transmisión de Teletica Deportes Radio.

Sobre el Antigua, Hernández indicó que "es un digno rival, está muy bien trabajado, no hay ningún equipo fácil en esta copa, ahora a seguir luchando y pensar en el clásico".

Como atacante, Hernández destacó que él "siempre trata de buscar el gol, con una asistencia uno está contento, pero gracias a Dios se nos dio".

Hernández concretó de cabeza la anotación con que Alajuelense selló su pase a la siguiente ronda del torneo internacional, donde los rojinegros son bicampeones.



Lea también