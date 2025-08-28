Óscar Ramírez: “Construir un equipo a mi manera lleva un proceso”

Alajuelense avanzó en la Copa Centroamericana y en el Apertura 2025 pelea en la parte alta. El siguiente partido para los manudos será este sábado, cuando enfrenten a Saprissa en el clásico nacional.

Luego de ganar en casa ante el Antigua de Guatemala, el técnico erizo, Óscar Ramírez, en conferencia de prensa, analizó el presente manudo.

¿Cuán cercano está su equipo a la idea que usted quiere ver en cancha, de lo que termina de observar hoy y por la forma en que se da el juego?

Llevamos cinco juegos, cuatro nacionales. Yo quisiera un poco más, pero con esto de la Copa Centroamericana me está quedando claro que los equipos vienen a jugar contra el bicampeón con una motivación extra. El factor emotivo no se puede contemplar y eso hace que los partidos sean muy complejos. A excepción del partido contra Plaza Mayor, que lo teníamos 1-0 y se nos fue, los demás han sido difíciles.

¿Qué le genera mayor atención: que su equipo reciba pocos goles gracias al orden defensivo o que le falte contundencia ofensiva?

Construir un equipo a mi manera lleva un proceso. Los equipos se arman de atrás hacia adelante; si no nos han anotado muchos goles es porque estamos estables. En creatividad hemos ido recuperando jugadores: Suárez, Celso, Bran. Ellos le van dando estabilidad al grupo. El proceso no es tan rápido como la gente quiere, pero vamos paso a paso. El cierre en noviembre y diciembre será clave; ahí los resultados hablarán.

Más allá de los resultados, ¿cómo evalúa la forma de juego del equipo?

Hay organización defensiva. Hoy, por ejemplo, un buen centro significó medio gol. Si hubiéramos ganado 3-0, muchos dirían que todo estaba bien sin hablar de la forma. Pero el rival también juega. Antigua tiene jugadores de buen pase y en cancha mostraron cosas distintas a los videos. Eso influye, como también la motivación de enfrentar al bicampeón.

En algún momento se abrirán los marcadores más amplios, pero no olvidemos la carga de cinco años que están acumulados.

¿Siente que ha podido manejar la presión desde su regreso al banquillo?

Sí. No uso redes sociales y eso me da tranquilidad. Si me pongo a oír, se pone difícil. Sé que costará por la carga de cinco años, pero lo vamos sacando poco a poco. El objetivo es dar tranquilidad al grupo. Como institución, se deben valorar los dos títulos centroamericanos. Aunque en lo nacional se nos han escapado cosas por detalles, hemos estado en varias finales y somos bicampeones de la región. Eso tiene un valor que a veces no se reconoce.

¿Cómo afrontará el clásico del sábado tras la eliminación del rival y la clasificación de la Liga?

En el camerino recalqué la importancia de los cambios y de quienes sustituyen a lesionados. Sé que para el rival será un partido motivante, pero nosotros debemos tener la misma motivación y deseo. En semifinales pasadas tuvimos descuidos en balón parado, pero luego nos metimos en el partido. Este será un clásico emotivo, de cero descuidos, atentos y aprovechando las oportunidades.