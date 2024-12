La Liga vivió un día de locos frente al micrófono: Las frases más polémicas

El tener una cámara o un micrófono al frente suele meter en polémica a más de un personaje en el fútbol nacional. El discurso que se manejó en la Liga previo a la semifinal de vuelta ante Herediano generó roncha, polémica y malestar dentro del mismo liguismo, y por supuesto con Herediano.

En esta historia hay cuatro protagonistas de cuatro discursos fuertes que hay quienes respaldan sus palabras y también quienes las refutan, incluso en el mismo seno manudo.

Para comenzar está la reacción de Manuel Zamora, gerente general, en el programa 120 Minutos de Radio Monumental, sobre una gran final.

"Es incómodo un 28 de diciembre, es medio atravesado, pero, también, en esos días no hay mucho que hacer, y un poco de fútbol le mete un entretenimiento adicional y una taquilla adicional no caería mal", dijo Zamora, a quien, inmediatamente, el periodista y director de Repretel, Pablo Guzmán, le consultó sobre que eso no era lo ideal ni lo que querían, a lo que Zamora indicó "no es la carta que queremos".

Eso fue en la mañana, posteriormente, en la previa del compromiso, el presidente rojinegro, Joseph Joseph, se refirió a esta reacción con contundencia.

"Fue una manifestación muy desafortunada. No es el sentir de la Asociación Liga Deportiva Alajuelense", dijo el jerarca en Radio Columbia.

Además, justo después de hacer pública la alineación del Herediano, Marco Vásquez, vocero de la Junta Directiva del club, aseguró en FUTV que el Team llegaba a defenderse y ese es un fútbol practicado en los 70's.

"Lo que nos dice que viene a defenderse, a especular, una alineación como de los años 70’s", aseguró Vásquez.



Para finalizar fue el turno del técnico Alexandre Guimaraes, quien lució confrontativo y molesto en conferencia de prensa tras el 2-2 en el Morera y cuestionó con dureza la forma de jugar del Team.

"¿Y el fútbol? ¿Dónde lo dejan? Tuvimos en el primer tiempo 27 minutos de juego efectivo y repusieron solo 10 minutos, se perdió más tiempo en la segunda mitad y dieron solo cinco minutos. Esta situación deja muy mal parado al campeonato nacional. Hay gente que está metida hasta adentro y proponer un producto como este de hoy es una situación que deja muy mal parado al campeonato nacional", analizó Guima.

El timonel de la Liga afirmó que él ya pasó esa etapa y que puede decir "las cosas como son".

"No estoy interesado en ninguna cosa más que ayudar a mejorar este fútbol y así es muy difícil (...). El partido anterior ellos cometieron 22 faltas. Si me preguntan si quiero ganar así, la respuesta es no, no me interesa".

Estos cuatro actores dieron de qué hablar este miércoles y encendieron la semifinal, pero ahora deben preparar la Gran Final, sea contra Saprissa o, de nuevo, el Herediano.