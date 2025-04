"Hay un talento impresionante, quedé realmente sorprendida", confiesa Myriam Hernández

El preparado panel de jueces de la sétima temporada de Nace Una Estrella (NUE) tendrá una silla extra esta temporada. El tenor Joaquín Yglesias, el maestro Marvin Araya y la cantautora Debi Nova estarán acompañados por la reconocida cantante chilena Myriam Hernández.

Teletica.com conversó con la intérprete de El hombre que yo amo. Hernández tiene una larga trayectoria musical, ha sido reconocida con premios Grammy y Billboard, así como Gaviotas de oro, plata y platino en el Festival de Viña del Mar, realizado en su país natal (repase la entrevista completa en el video adjunto).

¿Qué se siente ser parte de Nace Una Estrella y regresar a nuestro país?

"Primero que todo agradecer por esta invitación, Costa Rica es un país que amo, me encanta cada vez que vengo, me siento muy en casa, muy cómoda, muy querida y esta invitación a este programa Nace Una Estrella (NUE) me trae y me tiene muy ilusionada. Me encanta ser parte del jurado, de los jueces, me llevé muy bien ayer, tuve un recibimiento maravilloso, me sentí además muy conectada con mis colegas y hay un nivel muy alto también en los concursantes, así que estoy muy motivada, muy ilusionada y muy agradecida".



¿Qué espera de los participantes de NUE sétima temporada?

"Yo creo que hay un talento impresionante, ayer quedé realmente sorprendida, gratamente y creo que con los profesores y mediante pasa el tiempo van realmente a ir evolucionando de una manera sorprendente, así que probablemente sí vamos a tener una estrella que realmente pueda ser parte de lo artístico de Costa Rica".

Cuéntenos cómo va a ser para estar todos los domingos aquí en Costa Rica. ¿Va a viajar, se va a quedar en el país?

"Bueno, por compromisos que ya tengo obviamente tomados desde antes, voy a tener que estar desde cualquier parte donde me encuentre viajando todas las semanas a Costa Rica, va a ser un esfuerzo, pero lo hago feliz de la vida".



¿Cómo fueron los primeros acercamientos con el canal? Porque sabemos que ya se había presentado en este mismo escenario, pero ahora regresa siendo jueza

"Bueno, mi representante Marco Antonio Pérez, con quien trabajo hace muchos años fue quien me dio la noticia y yo estaba realmente muy feliz, muy contenta y muy honrada obviamente de ser invitada también por Teletica, cuando me lo dio a conocer también mi manager, quien es mi hijo, que ha mantenido obviamente las conversaciones con Marco Antonio. Estaba muy ilusionada y me siento realmente honradísima, muy contenta y agradecida de Teletica y con Marco Antonio".

Salgamos un poco de este formato y hablemos de esa gaviota de platino que ganó en Viña del Mar. ¿Qué se siente poder representar a su país en escenarios como Costa Rica y además tener este logro que es la primera mujer que lo obtiene?

"Ese fue un momento tan emotivo, tan emocionante. Yo tenía hace rato ya de no subirme a ese escenario de la Quinta Vergara con mi propio show. Me gané la gaviota de plata, de oro, pero no imaginé ganarme la gaviota de platino, que obviamente tiene un reconocimiento muy especial. Se ha entregado en cinco oportunidades y yo soy la primera mujer que la recibe, así es que es un privilegio, es un honor. Me lo lloré todo al final cuando me estaban entregando ese premio y además que el público fue realmente cariñosísimo. Fue uno de los momentos maravillosos que marcan mi vida".



Sus canciones son himnos para una generación. ¿Ha valorado la posibilidad de grabar sus canciones con íconos de la música urbana, del pop actual? Karol G, por mencionar algún nombre

"Me encantaría, eso es algo que está ahí como en mi lista de deseos, que quiero ojalá, Dios mediante, lo más pronto posible poder lograrlo, sí, lo he pensado".

