Esto le pide pumas a su afición: "Recibamos a Keylor como se merece"

"Recibamos a Keylor como se merece, que su primer día en el Estadio Olímpico Universitario sea especial, inolvidable, que sienta el calor y el cariño de la mejor afición del mundo, la nuestra, la de Pumas en CU". Así es como el Pumas de México prepara el debut del portero costarricense en su casa.



Navas jugará por primera vez frente a su afición en el estadio Olímpico Universitario este sábado a las 6 p. m. frente al Necaxa.

El Pumas busca revertir su presente, pues está en los últimos lugares de la Liga MX. Su rival de turno, el Necaxa, es sétimo.

Navas solo suma un partido en Liga MX en cancha del Querétaro y dos encuentros en Estados Unidos por la Leagues Cup, torneo del que ya el club de Keylor dijo adiós.