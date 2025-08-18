Legionarios tuvieron jornada cargada de gol el fin de semana
Los principales jugadores ticos en el extranjero tuvieron acción en los últimos días.
En un fin de semana con mucho gol, varios de los legionarios de la Selección Nacional tuvieron actuaciones destacadas con sus equipos.
A continuación, un resumen de lo sucedido:
Keylor Navas, Pumas: Los de la UNAM empataron en casa del Toluca. Navas realizó una parada clave al final del partido.
Patrick Sequeira, Casa Pia: Dejó su marco en cero en la victoria 0-2 ante el AVS Futebol SAD.
Juan Pablo Vargas, Millonarios: Derrota en la casa del Deportes Tolima. El tico ingresó de cambio.
Jeyland Mitchell, Feyenoord: Con el zaguero fuera de acción, el equipo ganó 2-1 al SBV Excelsior. Ya volvió a los entrenamientos.
Francisco Calvo, Al-Ettifaq: El equipo del defensor no jugó este fin de semana.
Orlando Galo, Riga: El mediocampista fue titular ante el Riga Mariner por la Copa letona. Anthony Contreras se destapó con cuatro de los 10 goles de su equipo.
32… pic.twitter.com/ZJM5rc3wYQ— TD Más (@tdmascrc) August 17, 2025
Brandon Aguilera, Rio Ave: 63 minutos de fútbol para el mediocampista en el empate 1-1 ante el Nacional.
Jossimar Alcócer, Westerlo: El costarricense marcó el descuento al minuto 41 ante el Cercle Brugge.
Carlos Mora, U Craiova: Ingresó de cambio en la goleada 2-1 ante el FK Csíkszereda.
Kenneth Vargas, Hearts: Sin acción en la victoria de su equipo 2-0 ante el St. Mirren.
Alonso Martínez, New York City: Los neoyorquinos derrotaron 2-1 al Nashville con un gol del atacante.
GOOOOOL tico a favor de @newyorkcityfc.— MLS Español (@MLSes) August 18, 2025
Alonso Martínez 🇨🇷 anota tras una jugada colectiva iniciada por Maxi Moralez y seguida por Agustín Ojeda. pic.twitter.com/sS8B9Ef9kX
Manfred Ugalde, Spartak: Empate 2-2 ante Zenit y 70 minutos en cancha para Ugalde.