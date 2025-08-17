Pumas de Keylor Navas empata con el Toluca

El raquero costarricense de los Pumas de la UNAM, Keylor Navas tuvo una actuación destacada en el empate de su equipo ante el Toluca, por marcador de 1-1.

El nacional respondió de gran forma en los momentos más apremiantes y su trabajo permitió a la oncena trae un punto de una cancha muy complicada.

Tiro a gol de Héctor Herrera (Deportivo Toluca) atajado por Keylor Navas (Pumas UNAM); narración de @pacogonzaleztv para TUDN USA pic.twitter.com/UJl3IvkDa0 — lilboimx (@lilboimx) August 17, 2025

Los goles del encuentro fueron de Jorge Ruvalcaba para los Pumas y el descuento fue obra de Jesús Angulo.

El siguiente encuentro para Navas y compañía, que se encuentran en la casilla 13 del certamen será en casa ante el Puebla el 24 de agosto.

Resto de la jornada

El América remontó para vencer de visita 3-1 a los Tigres el sábado en la quinta jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, en la que el Tijuana del uruguayo Sebastián Abreu venció a domicilio 2-0 al líder Pachuca, que llevaba paso perfecto.

En el estadio Universitario, las Águilas se sobrepusieron a un gol tempranero de los Tigres. Al minuto 5, el argentino Juan Brunetta adelantó 1-0 a los felinos con un remate frontal dentro del área.

Erick Sánchez firmó doblete para conseguir la voltereta para el América. El 1-1 lo marcó con una palomita en el área chica al 41 y el 2-1 con un disparo raso desde fuera del área, al 58.

Al 69, Víctor Guzmán concedió el 3-1 para las Águilas con un autogol al desviar la pelota a escasos centímetros de su arco.

Con su tercera victoria en el torneo, el América llegó a 11 puntos y los Tigres se quedaron con nueve unidades al sufrir su primera derrota, pero tienen un partido pendiente.

En el estadio Hidalgo, los Xoloitzcuintles del Tijuana derrotaron 2-0 a los Tuzos del Pachuca.

Gilberto Mora hizo el 1-0 para el Tijuana con un remate de cabeza al minuto 33. El 2-0 fue obra de Kevin Castañeda con un tiro libre que cobró desde el costado izquierdo y se le escapó al portero Carlos Moreno, al 45+1.

Así, el Pachuca sufrió su primera derrota y se quedó con 12 puntos. El Tijuana llegó a ocho unidades.

En el estadio de la Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México, el Cruz Azul se impuso 3-2 al Santos con un gol del uruguayo Gabriel 'Toro' Fernández.

Carlos Rodríguez marcó el 1-0 para La Máquina con un remate de tijera en el área al minuto 16.

Al 32, el chileno Bruno Barticcioto igualó 1-1 para el Santos con un remate de cabeza.

Dos minutos después, el uruguayo Ignacio Rivero consiguió el 2-1 para Cruz Azul con una palomita.

El colombiano Cristian Dájome emparejó la pizarra 2-2 al 47 con un toque en el área.

El 'Toro' Fernández sentenció el 3-2 del Cruz Azul al 82 con un remate a bocajarro que fue revisado por el VAR para ser validado.

De esta manera, el Cruz Azul llegó a 11 puntos y el Santos se quedó con seis unidades.

Más temprano, el Guadalajara, que dirige el argentino Gabriel Milito, perdió de local 2-1 con los Bravos de Juárez en el estadio Akron.

Los Bravos se pusieron en ventaja al minuto 41 con un penalti cobrado por el colombiano Oscar Estupiñán.

Al 56, Jairo Torres condujo la pelota desde el mediocampo por el centro, llegó al área y anotó el 2-0 para la visita.

Santiago Sandoval acercó 2-1 a las Chivas del Guadalajara con un remate en el área chica al minuto 84.

Las Chivas sufrieron su tercera derrota en el torneo y se quedaron con tres puntos, con un partido pendiente. Los Bravos, por su parte, dirigidos por el uruguayo Martín Varini, llegaron a cinco unidades con su primer triunfo en el Apertura.

La jornada comenzó el viernes en el estadio Cuauhtémoc, donde el Atlético San Luis venció de visita 2-0 al Puebla. La derrota del equipo poblano devino en la destitución del director técnico argentino-español Pablo Guede.

También el viernes, en partido de equipos dirigidos por entrenadores argentinos, el León de Eduardo Berizzo venció de visita 1-0 al Necaxa de Fernando Gago en el estadio Victoria.