Jeyland Mitchell volvió a entrenamientos del Feyenoord

El defensa costarricense Jeyland Mitchell se recuperó de su lesión y está de regreso a los entrenamientos con el Feyenoord.

Jeyland sufrió en la Copa Oro una ruptura muscular del bíceps femoral en el tercio proximal, según había informado la Federación Costarricense de Fútbol previo al juego ante Estados Unidos.



El pasado 9 de julio, la prensa de Países Bajos destacó que la recuperación del zaguero tomará entre cuatro y seis semanas.



Jeyland fichó con el Feyenoord hasta 2029.



En algunos pasajes de su estadía con el club de Países Bajos, Jeyland ha tenido que entrenar con la categoría Sub-21.

El Feyenoord no precisó, en su información, si su retorno a las prácticas era con el primer equipo o con el Sub-21.