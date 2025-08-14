Ticos cerca de avanzar en Conference League con Riga y U Craiova

Dos equipos que buscan sellar su boleto a la siguiente fase de la Conference League de la UEFA cuentan con ticos en sus planteles y este jueves podrían tener acción.

Se trata del Riga, de Orlando Galo y Kenneth Vargas, y del U Craiova, de Carlos Mora.

El conjunto de Letonia llega al partido de vuelta con una ventaja de tres goles ante el Beitar Jerusalem y jugará a las 11:30 a. m.

En la ida, Galo fue titular en el Skonto Stadium, mientras que Vargas viene de ser titular el fin de semana ante el Tukums por la liga local.

En el caso de los rumanos, se medirán contra el FC Spartak Trnava, de Eslovaquia.

Mora y compañía viajan al Štadión Antona Malatinského con la tranquilidad de haber ganado en casa 3-0, con un gol del costarricense.

Si ambos equipos logran sostener el marcador, avanzarán de fase.