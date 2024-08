“Estamos en pausa, pero las negociaciones siguen ahí”, explica federativo paraguayo sobre Alfaro

Juan Carlos Román, presidente de Linafa, conversó con Teletica.com sobre el tema del momento que rodea a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol): la nebulosa e incertidumbre con el tema de la continuidad del seleccionador nacional Gustavo Alfaro.

"Hay gente muy dedicada y comprometida con los procesos y se quedan de forma completa, el señor (Alfaro) no es así por lo que se ve y uno va conociendo poco a poco. Aquí es seguir hacia adelante, esté o no esté él. Este es un grupo que tal vez para este Mundial no vaya a destacar como en Brasil 2014, pero para un futuro venidero se haría un mejor trabajo", comentó Román, durante la presentación del libro de Eduardo Li, titulado Fútbol:.